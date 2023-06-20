烏克蘭加緊打造3層防空系統 阻俄密集空襲耗盡飛彈

一名烏克蘭士兵在準備遠程操作「復仇者」短程飛彈系統。(路透)

烏克蘭 首都基輔外圍隱約可見美製「復仇者」（Avenger）短程飛彈系統部署，這包括在烏克蘭正在建構的3層防空網路當中，搭配一系列高精密西方系統，以攔阻俄羅斯 的空中攻擊。

路透報導，俄羅斯自去年10月以來便經常對烏克蘭發動長程飛彈和無人機攻擊，但今年5月開始攻勢明顯加重，因為基輔當時準備在6月發動反攻。

烏克蘭官員指出，這些經常造成平民死亡的俄羅斯空襲，看來至少目的之一是要消耗烏克蘭的防空系統儲備，好讓俄軍在空中優勢保護下嘗試推進時，烏軍能動用的系統愈少愈好。

以戰前職業「建築師」為呼號的烏克蘭復仇者防空單位指揮官表示：「最難應付的是來自數種空中目標的同時攻擊。有一晚攻擊來時，同時有（無人機）和巡弋飛彈飛過，這是最困難的。」

這名指揮官帶領的6人小組，經過美國在歐洲的軍事教官訓練後，在2周前就戰鬥位置。但他們還沒擊落任何飛彈或無人機。

他們加入已持續數周的俄烏空中戰鬥。基輔至今通報不凡的無人機和飛彈擊落率，包括擊落極音速飛彈 。

烏克蘭16日表示，俄羅斯對基輔市內外目標發動6枚巡弋飛彈和6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈攻擊，全數遭到擊落。

不過，俄羅斯的空襲仍經常躲過烏克蘭的防禦。14日烏南黑海港市敖德薩（Odesa）便遭到一枚飛彈擊中，造成3位平民死亡；13日則是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏國中部的故鄉克利福洛市（Kryvyi Rih）遭到空襲，有11人喪命。

烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）指出，雖然新聞常報導烏克蘭請求西方提供美製F-16戰鬥機，但基輔仍經常請求並接獲防空飛彈供應，以補充儲備。

他說：「俄羅斯的手法，是利用便宜無人機來耗盡我們的防空系統。現在幾乎像是和時間賽跑，誰（的武器）會先用光？是俄國的飛彈，還是我們從盟友獲得的飛彈？」

薩克表示：「在改革我軍及強化我方防空能力方面，我們最優先事項之一是建構一套3層的防空系統。」

在這套3層系統中，近程由射程最遠5公里的復仇者飛彈負責，遠程則由射程介於3至80公里的美製「愛國者」（Patriot）防空飛彈擔綱。

薩克說，復仇者飛彈系統具有較高機動性來應對近程目標，且比發射愛國者飛彈便宜許多，但烏克蘭能夠動用在戰場附近移動的防空系統仍太少。

他表示，烏克蘭為了強化近程戰力，正在請求澳洲提供「霍凱」（Hawkei）四輪驅動裝甲車，可在車上裝置防空飛彈，當作復仇者系統使用。