烏奪回札波羅熱1村 紐時：俄改進戰術 烏反攻更棘手

烏克蘭士兵17日在頓內次克地區巴赫姆特附近前線發射了一枚榴彈砲。(Getty Images)

烏軍反攻再傳捷報，重新奪回札波羅熱南部的皮亞季哈特基村莊，不過代價慘烈，英國官員表示，烏俄雙方都遭受到嚴重傷亡。美國媒體指出，俄軍從錯誤中學習，無論作戰準則、部隊協調和空中支援已見改進，烏軍反攻將更棘手，整場戰爭也更充滿變化。

英國情報顯示，烏俄近日最激烈的交戰集中在東南部札波羅熱省以及東部頓內次克省的巴赫姆特周邊及更偏西的地區，烏克蘭 部隊在這些地區展開反攻，取得小的進展，而俄羅斯 軍隊則在烏克蘭南部展開「相對有效的防禦」。

紐約時報 報導，俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，頭一年大部分時間戰術毫無章法，但3月發生於烏東巴赫姆特（Bakhmut）的遭遇戰，相較一年前在耐性與紀律等各方面表現進步鮮明，報告稱俄軍「戰技與裝備均屬高水準」。

紐時訪談17名烏軍士兵、1名俄軍戰俘、多名軍官、援烏作戰外籍傭兵及西方官員，另檢閱文件和相關影片後，認為俄軍正從錯誤中汲取教訓進而適應烏方戰術。

例如，俄軍裝甲縱隊已不會再一頭撞進對方火力陷阱，部隊已更常使用無人機和試探性攻擊；俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）則靠改良戰術外加召募囚犯等可供消耗的人力，擊敗烏克蘭守軍。

烏軍在外界期待已久的大反攻裡已成為裝備精良、擁有更新通訊技術和美歐武器加持的勁旅，但俄軍也已改進防禦、火力協同與空中支援，讓當前戰況已與開戰之初截然不同。

俄軍越來越依賴被稱為「滯空攻擊彈藥」的自殺無人機與空投滑翔炸彈，反映出俄軍戰略創新的轉變。

另從無人機監視和戰壕也能看出俄軍戰術的變化。

烏克蘭士兵說，俄羅斯戰壕已證明比烏軍建得更好；在3月的烏軍任務報告裡稱俄軍掩體類似越戰期間「越共的蜘蛛式洞窟」，而且「深到令無人機難以發現」。