誰炸毀烏克蘭水壩？紐時、路透：俄羅斯引爆

俄占領區的卡科夫卡水壩遭炸毀後，俄烏指控是對方所為。紐約時報報導，有證據顯示是俄方從中引爆。圖為16日該水壩殘骸的衛星圖。(路透)

證據顯示，烏克蘭 俄占區卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸毀，是俄羅斯 從內部引爆；俄烏雙方仍互控對方才是幕後黑手。

紐約時報和路透報導，工程師和爆破專家指稱，根據調查後的證據，指向6日該水壩混凝土地基通道內，有炸藥引爆。「證據清楚顯示，水壩是由控制大壩的那方，亦即俄國引爆而摧毀」。

協助烏克蘭檢方調查的國際法律專家小組在初步報告中也聲稱，「非常可能」是俄羅斯人埋設的炸彈引起。克里姆林宮此前指控是基輔破壞該水壩，以切斷克里米亞的重要供水，並分散外界對烏軍反攻未如預期的注意力。

紐時報導，只有將水壩抽完水後徹底檢視，才能夠確定毀損原因。「若水壩設計不良，或水泥不符標準，在流經水門的水侵蝕下可能造成破壞，但工程師說不太可能」。

根據烏克蘭內政部，已知有「16人死亡，包括赫松地區的14人與尼古拉耶夫地區的2人，仍有31人下落不明」。俄羅斯此前則聲稱，在其控制區內有29人因大水喪生。

烏克蘭指控俄方炸毀這座橫跨第聶伯河的大壩；俄國總統普亭 更直指烏方用美製多管火箭「海馬斯」，多次瞄準該水壩攻擊。他還說，俄方當然無意破壞該水壩，這會對我們控制的領土帶來嚴重後果。

該水壩坍塌潰堤一周後，基輔12日再指控，烏東頓內次克地區莫克里亞利（Mokri Yaly）河上游另一座較小型的水壩，亦遭俄軍炸毀。

另據中央社引述法新社報導，外交折衝方面，非洲領袖團盼調解俄烏衝突，但俄烏都未領情。繼澤倫斯基表示，唯有莫斯科撤軍才有可能與俄羅斯和談後，普亭17日也告訴非洲領袖，俄烏無法坐下來談的責任不在俄方，還舉出許多理由強調他相信非洲領袖諸多提議顯遭誤導。