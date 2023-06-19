我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

誰炸毀烏克蘭水壩？紐時、路透：俄羅斯引爆

編譯中心╱綜合18日電
俄占領區的卡科夫卡水壩遭炸毀後，俄烏指控是對方所為。紐約時報報導，有證據顯示是俄方從中引爆。圖為16日該水壩殘骸的衛星圖。(路透)
俄占領區的卡科夫卡水壩遭炸毀後，俄烏指控是對方所為。紐約時報報導，有證據顯示是俄方從中引爆。圖為16日該水壩殘骸的衛星圖。(路透)

證據顯示，烏克蘭俄占區卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸毀，是俄羅斯從內部引爆；俄烏雙方仍互控對方才是幕後黑手。

紐約時報和路透報導，工程師和爆破專家指稱，根據調查後的證據，指向6日該水壩混凝土地基通道內，有炸藥引爆。「證據清楚顯示，水壩是由控制大壩的那方，亦即俄國引爆而摧毀」。

協助烏克蘭檢方調查的國際法律專家小組在初步報告中也聲稱，「非常可能」是俄羅斯人埋設的炸彈引起。克里姆林宮此前指控是基輔破壞該水壩，以切斷克里米亞的重要供水，並分散外界對烏軍反攻未如預期的注意力。

紐時報導，只有將水壩抽完水後徹底檢視，才能夠確定毀損原因。「若水壩設計不良，或水泥不符標準，在流經水門的水侵蝕下可能造成破壞，但工程師說不太可能」。

根據烏克蘭內政部，已知有「16人死亡，包括赫松地區的14人與尼古拉耶夫地區的2人，仍有31人下落不明」。俄羅斯此前則聲稱，在其控制區內有29人因大水喪生。

烏克蘭指控俄方炸毀這座橫跨第聶伯河的大壩；俄國總統普亭更直指烏方用美製多管火箭「海馬斯」，多次瞄準該水壩攻擊。他還說，俄方當然無意破壞該水壩，這會對我們控制的領土帶來嚴重後果。

該水壩坍塌潰堤一周後，基輔12日再指控，烏東頓內次克地區莫克里亞利（Mokri Yaly）河上游另一座較小型的水壩，亦遭俄軍炸毀。

另據中央社引述法新社報導，外交折衝方面，非洲領袖團盼調解俄烏衝突，但俄烏都未領情。繼澤倫斯基表示，唯有莫斯科撤軍才有可能與俄羅斯和談後，普亭17日也告訴非洲領袖，俄烏無法坐下來談的責任不在俄方，還舉出許多理由強調他相信非洲領袖諸多提議顯遭誤導。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

2000人反對法義高鐵「鑿穿」阿爾卑斯山 爆衝突12警傷

下一則

烏奪回札波羅熱1村 紐時：俄改進戰術 烏反攻更棘手

延伸閱讀

烏克蘭水壩潰提衝擊居民 聯合國欲送物資稱遭俄阻

烏克蘭水壩潰提衝擊居民 聯合國欲送物資稱遭俄阻
俄烏互相指控對方炸毀水壩 紐時曝一證據顯示「俄羅斯引爆的」

俄烏互相指控對方炸毀水壩 紐時曝一證據顯示「俄羅斯引爆的」
非洲領袖團調停 澤倫斯基拒和談

非洲領袖團調停 澤倫斯基拒和談
烏克蘭水壩潰堤 釀16死、31失蹤

烏克蘭水壩潰堤 釀16死、31失蹤

熱門新聞

日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21
日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施。 （美聯社）

遊日本注意…華人常戴的這種飾品遭嚴查 「最好別帶」

2023-06-15 13:10
南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）

三星前主管遭起訴 涉竊機密利用台灣資金 在中複製晶片廠

2023-06-12 06:42

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄