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拜登：烏克蘭加入北約沒捷徑可走 美再給2億元人道援助

編譯中心／綜合17日電

美國總統拜登17日表示，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國不會為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟做出特別安排。

中央社引述法新社報導，拜登在華盛頓附近告訴媒體記者，「他們（烏克蘭）必須達到相同的標準，所以我們不會讓這件事（加入北約）變得更容易。」

北約領袖預定下月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約領導人打算在立陶宛與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行首次北約─烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）會議。

史托騰柏格指出，本次會議將使基輔在談判桌上獲得更平等的地位，以「就安全問題進行磋商並做出決定」。

他還說，雖然北約將在峰會上強化與烏克蘭的政治關係，但不會討論基輔的成員身份。

北約的東歐成員國一直推動為烏克蘭加入制定更完善的路線圖，但美國和德國等主要盟友一直不願突破2014年基輔有朝一日會加入的模糊承諾。

不過，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，如果烏克蘭最終準備加入，可能會放寬部分成員國資格要求。

與此同時，美國16日宣布再向烏克蘭提供2.05億美元的人道主義援助，協助該國解決食物、飲水及其他需求短缺問題。

中央社引述法新社報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明指出，這次人道援助將透過該地區的非政府組織（NGO）夥伴們協助發配，人道援助目的也是協助戰爭受害者與失散的家人保持聯繫。

布林肯說：「我們持續呼籲立即結束俄國的侵略戰爭，並呼籲俄國為烏克蘭人道主義援助提供者以及那些設法前往更安全地區的人們，讓出一條暢通無阻的通道。」

聲明指出，自俄烏戰爭開打以來，美國已提供超過20億美元人道主義援助給烏克蘭；美國另向烏克蘭提供近400億美元軍事援助，加強烏軍在烏克蘭東部及南部地區抵禦俄羅斯侵略軍的防禦能力。

烏克蘭 北約 拜登

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