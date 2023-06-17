我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

俄媒：普亭「很快」訪問土耳其 俄烏戰爭後首赴北約國家

編譯高詣軒／即時報導
俄媒報導，普亭可能將出訪土耳其。（Getty Images）
俄媒報導，普亭可能將出訪土耳其。（Getty Images）

2022年2月俄烏戰爭爆發引發多國抵制後，俄羅斯總統普亭少有國際出訪行程，不過據日前俄媒國際傳真社（Interfax）引述一名俄國當局幕僚在16日宣稱，普亭已和土耳其總統厄多安商妥，普亭「很快」將會造訪土耳其。

據路透，若此次普亭真的成行，將是俄烏戰火全面爆發後，普亭首次出訪北約組織（NATO）成員國。國際傳真社引述克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）稱，訪問土國的邀約由艾爾段提出，兩人同意訪問將於「不遠未來」舉行，但具體日期尚未敲定。

厄多安5月在土國總統大選中勝選連任，確保再5年任期。艾爾段在俄烏戰爭開打後，持續維持俄土的堅實關係。路透報導，土耳其已拒絕加入西方國家對俄實施經濟制裁，不過也已向烏克蘭提供武器，並呼籲尊重烏國主權。

土耳其亦曾協助商議俘虜交換，並與聯合國一同於2022年7月，協商讓穀物經黑海安全地從烏國港口出口的協議。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對於俄土「前所未有的合作」表示肯定，並讚許厄多安在俄烏衝突上「平衡的立場」。俄國官媒塔斯社（TASS）引述培斯科夫稱：「我們必須盡所能確保土耳其是我們的良好鄰國。」

設於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）已於3月就戰爭相關指控，對普亭發布逮捕令，但由於土耳其當局未締結設置ICC的《羅馬規約》（Rome Statute），因此若普亭真的訪土，並不會因而遭逮。

普亭 土耳其 厄多安

上一則

先有雞還是先有蛋？雞的祖先可能是胎生 最新研究解開千古謎題

下一則

熱浪襲印度北方邦奪34命 醫示警：「這類人」白天別外出

延伸閱讀

普亭證實首批核武運抵白俄 布林肯：尚無理由調整核狀態

普亭證實首批核武運抵白俄 布林肯：尚無理由調整核狀態
普亭出席聖彼得堡論壇 批澤倫斯基是「猶太人之恥」

普亭出席聖彼得堡論壇 批澤倫斯基是「猶太人之恥」
否認「烏軍反攻成功」說法 普亭反稱「摧毀敵方160輛戰車」

否認「烏軍反攻成功」說法 普亭反稱「摧毀敵方160輛戰車」
烏克蘭戰事失利 普亭故意冷落俄國防部長影片爆紅

烏克蘭戰事失利 普亭故意冷落俄國防部長影片爆紅

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社