俄媒：普亭「很快」訪問土耳其 俄烏戰爭後首赴北約國家

俄媒報導，普亭可能將出訪土耳其。（Getty Images）

2022年2月俄烏戰爭爆發引發多國抵制後，俄羅斯總統普亭 少有國際出訪行程，不過據日前俄媒國際傳真社（Interfax）引述一名俄國當局幕僚在16日宣稱，普亭已和土耳其 總統厄多安 商妥，普亭「很快」將會造訪土耳其。

據路透，若此次普亭真的成行，將是俄烏戰火全面爆發後，普亭首次出訪北約組織（NATO）成員國。國際傳真社引述克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）稱，訪問土國的邀約由艾爾段提出，兩人同意訪問將於「不遠未來」舉行，但具體日期尚未敲定。

厄多安5月在土國總統大選中勝選連任，確保再5年任期。艾爾段在俄烏戰爭開打後，持續維持俄土的堅實關係。路透報導，土耳其已拒絕加入西方國家對俄實施經濟制裁，不過也已向烏克蘭提供武器，並呼籲尊重烏國主權。

土耳其亦曾協助商議俘虜交換，並與聯合國一同於2022年7月，協商讓穀物經黑海安全地從烏國港口出口的協議。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對於俄土「前所未有的合作」表示肯定，並讚許厄多安在俄烏衝突上「平衡的立場」。俄國官媒塔斯社（TASS）引述培斯科夫稱：「我們必須盡所能確保土耳其是我們的良好鄰國。」

設於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）已於3月就戰爭相關指控，對普亭發布逮捕令，但由於土耳其當局未締結設置ICC的《羅馬規約》（Rome Statute），因此若普亭真的訪土，並不會因而遭逮。