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IAEA署長：供烏札波羅熱核電廠冷卻水 不能再等

編譯中心／綜合16日電
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西表示，核電廠附近發生戰鬥時，若指望莫斯科和基輔簽署一份有關核電廠址安全協議，這很不務實。（路透）
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西表示，核電廠附近發生戰鬥時，若指望莫斯科和基輔簽署一份有關核電廠址安全協議，這很不務實。（路透）

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西說，確保被俄羅斯占領的烏克蘭南部札波羅熱核電廠冷卻水供應，是他此行的首要任務；並說核電廠可安全運作「一段時間」。

第聶伯河（Dnipro River）下游卡科夫卡（Kakhovka）水壩上周潰堤，葛羅西（Rafael Grossi）目前正在視察歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的狀況。

葛羅西在核電廠附近發兩則推文說：「對於這座核電廠安全至關重要的事就是，你所見到在我身後的水池能維持那個水準。」

「有了這裡的水，核電廠可維持安全一段時間。廠方將努力補充水，如此核電廠安全功能可繼續正常運作。」

第3次訪問札波羅熱核電廠的葛羅西說，這次蒐集了「大量訊息以供評估」。俄軍在2022年2月入侵烏克蘭的頭幾天，就占領了札波羅熱核電廠。

國際原子能總署發言人說，葛羅西的車隊在查訪核電廠後，返回烏克蘭所控制的領土時，槍響暫時停止，代表團也沒有處於立即危險中。

葛羅西當天稍早表示，核電廠附近發生戰鬥時，要指望莫斯科和基輔簽署一份有關核電廠址安全協議，這很不務實。

官員們說，卡科夫卡水庫通常用來供應核電廠的冷卻池，但水壩潰堤後水位下降，現在已無法供水。目前與水庫分開的冷卻池可用深處地下水來替代作補充。

俄羅斯新聞機構稍早引述葛羅西的話報導，核電廠現場情況「嚴重」，但冷卻水位足夠。葛羅西並說，國際原子能總署的視察員將會留在現場。

葛羅西不斷呼籲應停止核電廠附近的戰鬥，以免發生任何災難性事故。

路透社報導，核電廠電線一再被切斷。核電廠本身有柴油發電機，也有替代性水源。

札波羅熱核電廠 烏克蘭 俄羅斯

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