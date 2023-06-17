澤倫斯基：烏克蘭若戰輸俄羅斯 美只剩「2條路」可走

烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，如果他的國家輸給俄羅斯，最終可能會迫使美國在「北約崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。（歐新社資料照片）

烏克蘭 總統澤倫斯基15日表示，如果他的國家輸給俄羅斯 ，最終可能會迫使美國在「北約 崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。北約秘書長透露，烏克蘭戰機飛行員正接受駕駛F-16戰機的訓練。

國會山莊報報導，澤倫斯基接受NBC新聞獨家訪問時表示，「如果烏克蘭輸了，如果俄羅斯占領烏克蘭，俄羅斯將繼續走向波羅的海國家、波蘭等等。他們將跟北約國家之一開戰，而在這一刻，美國將不得不選擇北約崩潰或走向戰爭」。

愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海國家及波蘭都是北約成員國，根據北約的集體防禦原則，攻打任何成員國都「被認為針對他們全體的攻擊」。澤倫斯基帶到了牽連到北約的可能性，是要回應記者提到美國共和黨一些政治人物認為美方需要限制烏克蘭戰爭開支的觀點。

澤倫斯基指出，「有任何候選人或參議員覺得美國支持烏克蘭的代價太高，他是否準備好去打仗、作戰、派出他們的孩子，他們準備好赴死了嗎？因為不管怎樣，如果北約參與了，他們將不得不這麼做」。他還說，「這不是烏克蘭對抗俄羅斯，俄羅斯正在跟文明世界作戰」。

烏克蘭總統顧問波多利雅科15日表示，烏克蘭的反攻尚未開始，過去一周的前線作戰行動是為了測試俄軍的弱點。他說，烏克蘭現在的目標，第一是盡可能殲滅敵人，對俄羅斯施加心理壓力；其次是盡可能摧毀俄軍的裝備，讓他們沒有武器可用，同時烏軍也在試探俄軍防線最薄弱的地區。

克里姆林宮發言人培斯科夫否認俄軍遭到殲滅，質疑波多利雅科不是國防部長，所以可能不知道反攻已經開始。

北約秘書長史托騰柏格15日也透露，烏克蘭戰機飛行員正接受駕駛F-16戰機的訓練。

北約盟國尚未就向烏克蘭運送所謂的美國第四代戰機達成共識，但史托騰柏格說，烏克蘭戰機飛行員的相關訓練正在進行中。