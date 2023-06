如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

烏克蘭 總統澤倫斯基15日表示,如果他的國家輸給俄羅斯 ,最終可能會迫使美國在「北約 崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。

國會山莊報報導,澤倫斯基接受NBC新聞獨家訪問時表示,「如果烏克蘭輸了,如果俄羅斯占領烏克蘭,俄羅斯將繼續走向波羅的海國家、波蘭等等。他們將跟北約國家之一開戰,而在這一刻,美國將不得不選擇北約崩潰或走向戰爭」。

Ukrainian President Volodymyr Zelensky: A loss to Russia could ultimately force the U.S. to choose between the “collapse of NATO” or going to war.



