如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，如果他的國家輸給俄羅斯，最終可能會迫使美國在「北約崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。資料照片。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基15日表示，如果他的國家輸給俄羅斯 ，最終可能會迫使美國在「北約 崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。

國會山莊報報導，澤倫斯基接受NBC新聞獨家訪問時表示，「如果烏克蘭輸了，如果俄羅斯占領烏克蘭，俄羅斯將繼續走向波羅的海國家、波蘭等等。他們將跟北約國家之一開戰，而在這一刻，美國將不得不選擇北約崩潰或走向戰爭」。

Ukrainian President Volodymyr Zelensky: A loss to Russia could ultimately force the U.S. to choose between the “collapse of NATO” or going to war.



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愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海國家及波蘭都是北約成員國，根據北約的集體防禦原則，攻打任何成員國都「被認為針對他們全體的攻擊」。澤倫斯基帶到了牽連到北約的可能性，是要回應記者提到美國共和黨一些政治人物認為美方需要限制烏克蘭戰爭開支的觀點。

澤倫斯基指出，「有任何候選人或參議員覺得美國支持烏克蘭的代價太高，他是否準備好去打仗、作戰、派出他們的孩子，他們準備好赴死了嗎？因為不管怎樣，如果北約參與了，他們將不得不這麼做」。他還說，「這不是烏克蘭對抗俄羅斯，俄羅斯正在跟文明世界作戰」。