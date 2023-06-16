我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

紐約霧霾待8小時 等同吸30根菸

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，如果他的國家輸給俄羅斯，最終可能會迫使美國在「北約崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。資料照片。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，如果他的國家輸給俄羅斯，最終可能會迫使美國在「北約崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。資料照片。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，如果他的國家輸給俄羅斯，最終可能會迫使美國在「北約崩潰」或走向戰爭之間做出選擇。

國會山莊報報導，澤倫斯基接受NBC新聞獨家訪問時表示，「如果烏克蘭輸了，如果俄羅斯占領烏克蘭，俄羅斯將繼續走向波羅的海國家、波蘭等等。他們將跟北約國家之一開戰，而在這一刻，美國將不得不選擇北約崩潰或走向戰爭」。

愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海國家及波蘭都是北約成員國，根據北約的集體防禦原則，攻打任何成員國都「被認為針對他們全體的攻擊」。澤倫斯基帶到了牽連到北約的可能性，是要回應記者提到美國共和黨一些政治人物認為美方需要限制烏克蘭戰爭開支的觀點。

澤倫斯基指出，「有任何候選人或參議員覺得美國支持烏克蘭的代價太高，他是否準備好去打仗、作戰、派出他們的孩子，他們準備好赴死了嗎？因為不管怎樣，如果北約參與了，他們將不得不這麼做」。他還說，「這不是烏克蘭對抗俄羅斯，俄羅斯正在跟文明世界作戰」。

北約 烏克蘭 俄羅斯

上一則

中籍女子護照遺失報案「不講日文」 日本女警官怒嗆：滾回中國

延伸閱讀

澤倫斯基敦促瑞士 允許向烏克蘭再出口戰爭物資

澤倫斯基敦促瑞士 允許向烏克蘭再出口戰爭物資
否認「烏軍反攻成功」說法 普亭反稱「摧毀敵方160輛戰車」

否認「烏軍反攻成功」說法 普亭反稱「摧毀敵方160輛戰車」
澤倫斯基故鄉遭俄飛彈攻擊 6人喪生

澤倫斯基故鄉遭俄飛彈攻擊 6人喪生
澤倫斯基視訊演說前 瑞士政府網站遭DDoS攻擊

澤倫斯基視訊演說前 瑞士政府網站遭DDoS攻擊

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21

超人氣

更多 >
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居