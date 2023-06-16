比X手勢投降烏 俄兵：巴赫姆特前線如地獄

俄羅斯一名被強迫徵兵的男子上個月向烏克蘭無人機投降，目前被關押在拘留中心，他接受華爾街日報採訪時，講述自己在烏東城市巴赫穆特前線的地獄般經歷。（影片截圖）

俄羅斯 一名被強迫徵兵的男子上個月比X手勢向烏克蘭 無人機投降，目前被關押在拘留中心，他近日接受華爾街 日報採訪，講述自己在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）前線的地獄般經歷。

身為人夫和人父的30歲安尼丁 （Ruslan Anitin），去年9月被徵召入伍攻打烏克蘭。根據華爾街日報報導，在被送到另個城鎮後，他收到軍裝並僅接受數周的訓練，在此期間他只用過蘇聯時代的武器開了兩次槍。

安尼丁最初被告知他將在俄羅斯境內的陣地守衛邊境，但他很快被送往烏克蘭前線。在盧甘斯克州（Luhansk）他主要建造防禦工事，但隨後在5月，他被告知要被派往巴赫姆特，他和之前的許多人一樣，將這座城市形容為「絞肉機」。

安尼丁的指揮官把他和另外兩名新兵安排到離前線幾百碼之處，並指示他們進入戰壕系統，並被瓦格納戰士威脅說，如果逃跑或不執行命令，就子彈伺候。

5月9日早上，一場爆炸震動了他們堅守的陣地。安尼丁表示，他拿起對講機並透過無線電發出指令，但沒有人接聽。隨著小型無人機向他們的陣地投擲炸彈，迫擊砲如雨點般落下，安尼丁的戰友伊凡諾夫（Ivanov）受了重傷，他們小組中的第三名士兵也身受重傷。

21歲的伊凡諾拉下一枚手榴彈拉環，將其放在頭頂上，在戰壕中結束了生命，另一名男子則開槍自殺，獨留安尼丁一人躲避敵方火力數小時。到了傍晚時分，他已經精疲力竭，無法再逃。

於是，他嘗試了唯一能想到的辦法。他走出戰壕，試圖向一架在頭頂盤旋的烏克蘭無人機投降，而該畫面也於上個月被公開。據悉，一名26歲烏克蘭無人機操作員準備擊斃他，最終手下留情。

另一方面，中央社引述法新社報導，烏克蘭15日表示，烏軍最近發動的反攻行動儘管遭遇俄羅斯軍隊強力抵抗，仍然有所斬獲，包括在烏東城市巴赫姆特一帶推進數公里，以及奪回7個村落、超過100平方公里的國土，「反攻緩步但穩定」。

俄羅斯則宣稱，擊退了所有烏克蘭的攻勢。