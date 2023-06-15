我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

WSJ：日本擬提供美國砲彈 轉助烏克蘭反攻

中央社／東京15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）、日本首相岸田文雄（右）。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）、日本首相岸田文雄（右）。（路透）

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，日本正在和美國商談，準備提供美國砲彈，以增加烏克蘭反攻俄羅斯所需彈藥的庫存。

華爾街日報報導，隨著基輔努力想從俄羅斯軍隊手中奪回東南部領土，在全球為烏克蘭尋找砲彈的工作加緊進行。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭運送超過200萬枚155公釐砲彈，華盛頓並一直敦促盟友協助供應。

美國13日宣布對烏克蘭的新軍事支援方案，其中包括155公釐砲彈。美國已經從庫存中大量提取砲彈援烏，並正尋找在不損害自身軍事準備的情況下支持烏克蘭的方法。

知情人士說，日本正在考慮根據2016年的一項協議向美國提供155公釐砲彈，這項協議允許兩國共用彈藥，作為雙方長期安全聯盟的一部分。根據這些人的說法，在美國支援烏克蘭作戰之際，這些砲彈將有助於補充美國的供應。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）本月稍早在東京與日本防衛大臣濱田靖一會談。奧斯丁在會後讚揚日本提供烏克蘭非致命的軍事支援，並表示歡迎提供額外援助。

根據華爾街日報報導，韓國已經和美國達成協議，透過運送砲彈到美國，向烏克蘭提供數十萬枚155公釐砲彈。

目前無法得知日本可能提供多少砲彈或何時供應。美國國防部官員說，烏克蘭軍隊每月使用超過9萬發155公釐砲彈。

日本防衛省在聲明中說，還沒有做出向美國或烏克蘭提供砲彈的任何最後決定。防衛省說，正在與美國討論各種方案，並拒絕透露討論的內容。

美國五角大廈（Pentagon）發言人說：「我們繼續和日本及世界50多國一起合作，向烏克蘭提供支援。」這名發言人說，由每個國家決定能提供什麼。

烏克蘭 日本 華爾街

上一則

澳洲國會殿堂淪犯罪場所？ 女議員哭訴遭同僚性侵犯

延伸閱讀

壓制中國 美印防長敲定國防產業合作路線圖

壓制中國 美印防長敲定國防產業合作路線圖
李尚福嗆美：管好你自己的事 美防長：不尋求對抗也不會退縮

李尚福嗆美：管好你自己的事 美防長：不尋求對抗也不會退縮
李尚福大篇幅談台灣 分析：北京憂台海議題國際化

李尚福大篇幅談台灣 分析：北京憂台海議題國際化
美中防長針鋒相對 奧斯丁：台海衝突將是毀滅性 李尚福：中國必須也必然統一

美中防長針鋒相對 奧斯丁：台海衝突將是毀滅性 李尚福：中國必須也必然統一

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14
南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）

三星前主管遭起訴 涉竊機密利用台灣資金 在中複製晶片廠

2023-06-12 06:42

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了