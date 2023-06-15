WSJ：日本擬提供美國砲彈 轉助烏克蘭反攻

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、日本首相岸田文雄（右）。（路透）

華爾街 日報（The Wall Street Journal）今天報導，日本 正在和美國商談，準備提供美國砲彈，以增加烏克蘭 反攻俄羅斯所需彈藥的庫存。

華爾街日報報導，隨著基輔努力想從俄羅斯軍隊手中奪回東南部領土，在全球為烏克蘭尋找砲彈的工作加緊進行。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭運送超過200萬枚155公釐砲彈，華盛頓並一直敦促盟友協助供應。

美國13日宣布對烏克蘭的新軍事支援方案，其中包括155公釐砲彈。美國已經從庫存中大量提取砲彈援烏，並正尋找在不損害自身軍事準備的情況下支持烏克蘭的方法。

知情人士說，日本正在考慮根據2016年的一項協議向美國提供155公釐砲彈，這項協議允許兩國共用彈藥，作為雙方長期安全聯盟的一部分。根據這些人的說法，在美國支援烏克蘭作戰之際，這些砲彈將有助於補充美國的供應。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）本月稍早在東京與日本防衛大臣濱田靖一會談。奧斯丁在會後讚揚日本提供烏克蘭非致命的軍事支援，並表示歡迎提供額外援助。

根據華爾街日報報導，韓國已經和美國達成協議，透過運送砲彈到美國，向烏克蘭提供數十萬枚155公釐砲彈。

目前無法得知日本可能提供多少砲彈或何時供應。美國國防部官員說，烏克蘭軍隊每月使用超過9萬發155公釐砲彈。

日本防衛省在聲明中說，還沒有做出向美國或烏克蘭提供砲彈的任何最後決定。防衛省說，正在與美國討論各種方案，並拒絕透露討論的內容。

美國五角大廈（Pentagon）發言人說：「我們繼續和日本及世界50多國一起合作，向烏克蘭提供支援。」這名發言人說，由每個國家決定能提供什麼。