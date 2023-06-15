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俄擬徵暴利稅 稱企業自願交出利潤愛國

編譯中心／綜合14日電
俄羅斯總統普亭因國家預算吃緊，向大企業開徵暴利稅貢獻國庫。（路透）
俄羅斯總統普亭因國家預算吃緊，向大企業開徵暴利稅貢獻國庫。（路透）

俄羅斯政府13日在一項草擬法案中，提出向大企業徵收約3000億盧布（約35.7億美元）暴利稅，以改善俄烏戰爭後財政狀况。俄第一副總理別洛烏索夫（Andrey Belousov）表示，寡頭們自願交出利潤以示愛國。

據明報報導，該法律草案列明，將要求自2021年起每年盈利超過10億盧布（約1190萬美元）的俄羅斯企業，須支付最高達收益10%的一次過稅款。一名高級內閣官員稱，徵稅的想法是大公司提出，他們意識到在這段時期獲得了巨大利潤，需要適當被徵稅。

報導指出，該計畫在寡頭間有爭議，一名可能受影響的寡頭向英國「金融時報」說：「我不明白這個想法……如果你需要錢，只需加稅。現在的感覺是普亭再一次愚弄所有人，包括他自己。」分析指這項稅收對金屬和化肥行業的打擊最大。

俄國因入侵烏克蘭遭西方制裁，導致國家石油收入減少，加上戰爭令國防開支激增，以致政府上半年錄得3.41萬億盧布預算赤字。雖然新的稅款不會用來直接資助侵烏戰爭，但反映克里姆林宮對大企業的控制愈來愈強。

另外，法國13日表示，他們發現俄羅斯正在進行的假訊息資訊戰，並稱俄方在冒充主流媒體的網站上發布假新聞。據法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）指出，這場資訊戰特別以創建假網頁為基礎，冒充成國家媒體及政府網站，並在社群網站上建立假帳號。

在俄國這次行動中，至少有四家法國日報受害，包括巴黎人日報（Le Parisien）、「費加洛報」（Le Figaro）、「世界報」（Le Monde）和「20分鐘報」（20 Minutes）；此外，德國媒體「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）、「明鏡周刊」（Der Spiegel）和「畫報」（Bild）也淪為目標。

「世界報」證實，他們成了被盯上的媒體組織之一，並發布一篇假新聞的文章作為案例，這篇假新聞的標題為「法國部長支持在烏克蘭謀殺俄軍」，網頁的刊頭和排版都和正版「世界報」網站一模一樣。

俄羅斯 烏克蘭 利潤

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