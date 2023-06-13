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否認「烏軍反攻成功」說法 普亭反稱「摧毀敵方160輛戰車」

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯總統普亭否認烏克蘭總統澤倫斯基聲稱在反攻中取得的「初步成功」，後者表示基輔當局的軍隊收復部分領土。（路透）
俄羅斯總統普亭否認烏克蘭總統澤倫斯基聲稱在反攻中取得的「初步成功」，後者表示基輔當局的軍隊收復部分領土。（路透）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）否認烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）聲稱在反攻中取得的「初步成功」，後者表示基輔當局的軍隊收復部分領土。

衛報報導，普亭在電視會議中坦承俄軍遭受損失，但堅稱「烏克蘭損失25%至30%外國供應的軍用車輛，其中包括160輛戰車」。在莫斯科當局發表上述評論之前，澤倫斯基聲稱烏軍在該國東部的新攻勢中成功奪回幾個村莊。

普亭指出「這是一次大規模的反攻，動用為這項任務準備的戰略儲備，敵軍損失超過160輛戰車，我方則損失54輛戰車，其中部分需要修理和維修」，他還聲稱「烏克蘭在進攻的最初幾天的人員傷亡是俄羅斯的10倍，並提到反攻是從6月4日展開」 ，更強調「他們的損失正接近可以被描述為災難性的數量」。

軍事分析人士認為「迄今為止的戰鬥仍主要侷限於烏克蘭的試探性攻擊，他們尚未動用大部分預備役部隊或西方提供的車輛」。

此外，普亭承認俄軍本可以做好更充分的準備，他提到「軍方本可以假設敵人會以這種方式行事，且可以做好更好的準備，當然我們需要加強邊界防禦」，並補充說，「在特別軍事行動的過程中，很明顯缺少很多東西，包括高精度彈藥、通訊設備、無人機等，上述裝備我們都有但可惜不夠」。

最後普亭表示自己認為沒有進一步動員的必要。

普亭 烏克蘭 澤倫斯基

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