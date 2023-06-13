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烏克蘭宣稱反攻取得更多小幅進展 但尚未見到重大突破

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，最深推進約6.4公里，「控制的領土面積為90平方公里」，但目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。（路透）
烏克蘭12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，最深推進約6.4公里，「控制的領土面積為90平方公里」，但目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。（路透）

烏克蘭12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展，正在尋找突破俄羅斯軍隊防線的地點。紐約時報指出，這是基輔希望奪回因2022年莫斯科揮軍入侵所失去大片國土的關鍵。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）在社群媒體「紙飛機」上寫道，經過一周步兵、砲兵與裝甲兵在整個主要是農用土地上的激戰，由西方盟國新武裝與培訓的烏軍已經收復了7個小村莊與定居點，其中包括了烏軍當天宣布占領的一個地點。

馬利亞爾寫道，烏軍最深推進約6.4公里，「控制的領土面積為90平方公里」。

紐時指出，烏克蘭目前戰果的重要性仍有待觀察。軍事分析師表示，要衡量烏克蘭上周在橫跨頓內次克州與紮波羅熱州廣闊前線所展開攻勢是否成功，需要的時間將不是幾天，而是幾個星期或幾個月。烏軍進展是以碼（0.91公尺）在計算，最多1.6公里左右，戰果涉及到小小的農村，目前還沒有跡象表明在俄軍綿密防禦網取得重大突破。

軍事分析師指出，烏軍多頭並進的反攻有可能是使用試探性攻擊與佯攻，把大量進攻部隊留著作為預備隊，要尋找俄軍防線的薄弱環節，然後把壓力投往該方向。

雖然烏克蘭並未披露戰損，但分析師指進攻俄軍戰壕、碉堡、雷區跟砲台都很可能會造巨大損失，部隊與盟邦新捐贈的先進武器都有一些確認戰損。其中包括德製豹型戰車，CNN則指烏軍已經折損了16輛美國軍援的M2布萊德雷步兵戰車。

烏克蘭 分析師 社群媒體

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