烏克蘭宣稱反攻取得更多小幅進展 但尚未見到重大突破

烏克蘭 12日宣稱在東南部反攻取得了小幅進展,正在尋找突破俄羅斯軍隊防線的地點。紐約時報指出,這是基輔希望奪回因2022年莫斯科揮軍入侵所失去大片國土的關鍵。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾(Hanna Malyar)在社群媒體 「紙飛機」上寫道,經過一周步兵、砲兵與裝甲兵在整個主要是農用土地上的激戰,由西方盟國新武裝與培訓的烏軍已經收復了7個小村莊與定居點,其中包括了烏軍當天宣布占領的一個地點。

Ukraine’s forces have made incremental progress a week into their counteroffensive against Russia, but analysts say it could be months before they can judge the success of the operation. https://t.co/1PZJlLnc6q