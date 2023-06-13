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俄國慶日 金正恩對普亭做1親密動作示好

編譯中心／綜合12日電
北韓領導人金正恩（左）在俄羅斯國慶日發給普亭（右）在的訊息中，承諾會「全力支持並聲援」；圖為兩人日前合照。（韓聯社）
北韓領導人金正恩（左）在俄羅斯國慶日發給普亭（右）在的訊息中，承諾會「全力支持並聲援」；圖為兩人日前合照。（韓聯社）

北韓中央通信社（KCNA）12日報導，領導人金正恩矢言與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「攜手」強化戰略合作，以實現雙方建設強大國家的共同目標。

路透報導，金正恩在俄羅斯國慶日發給普亭的訊息中，做出上述承諾，並為普亭入侵烏克蘭一事辯護，對他表示會「全力支持並聲援」。

據北韓中央通信社報導，金正恩在訊息中說：「正義必將勝利，俄羅斯人民將持續為勝利的歷史增添榮耀。」

報導指出，金正恩呼籲與俄羅斯進行「更緊密的戰略合作」，「牢牢地牽著俄羅斯總統的手，遵從兩國人民的共同願望，以實現建立一個強大國家的宏大目標」。

北韓正尋求與俄羅斯建立更緊密的關係，去年俄國全面入侵烏克蘭後，平壤當局即表達支持，同時指責美國和西方的「霸權政策」和「高壓手段」。

另外，俄羅斯內訌加劇，俄國國防部紹伊古（Sergei Shoigu）10日下令，參加烏克蘭戰爭的各傭兵、志願軍組織須在7月1日前與俄國國防部簽約，傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）11日斷然拒絕，表示瓦格納不會與紹伊古簽署任何合約。

普里格津說，瓦格納已融入整個系統，完全服從俄羅斯的利益，但向紹伊古報告，會破壞其高效的指揮結構。

不過，與俄國總統普亭關係良好的車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），其子弟兵「阿赫馬特」（Akhmat）特種兵團已經在12日遵守命令簽約。阿赫馬特指揮官阿勞迪諾夫（Apty Alaudinov）在簽約儀式上表示，阿赫馬特在過去15個月的戰鬥中準備、派遣了「數萬名志願軍」到烏克蘭。

北韓領導人金正恩。（Getty Images）
北韓領導人金正恩。（Getty Images）

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