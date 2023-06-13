烏克蘭反攻奪回7村莊 普亭坦承：俄正歷經困難時期

烏克蘭士兵在在頓內茨克州Donetsk的斯托羅熱夫村（Storozheve）高舉烏克蘭國旗，慶祝收復失土。（路透）

俄羅斯 侵略烏克蘭 已持續超過15個月，烏克蘭近日再度展開全面反攻。烏克蘭國防部官員12日表示，烏克蘭部隊自上周末以來，在反攻行動從俄羅斯軍隊手中奪回烏國東部和南部的七座村莊；同一天，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）在「俄羅斯日」發表講話時坦承，正在經歷「困難時期」。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）於Telegram發文證實「收復了七個定居地」。她指出，已奪回烏南札波羅熱地區的（Zaporizhzhia）地區的羅波科沃（Lobkovo）、列瓦德涅（Levadne）和諾佛達理夫卡（Novodarivka）等村莊。烏克蘭軍隊收復了頓內茨克地區南部的斯托羅熱維，這座村莊靠近昨天奪回的3座村落。

馬里亞爾說，重回掌控的領土面積達90平方公里。

烏克蘭軍方還提到，在使用西方國家武器發動各界期盼已久的反攻後，烏克蘭軍隊在東部城鎮巴赫姆特附近取得小幅進展，烏克蘭部隊已向巴赫姆特方向推進「250至700公尺」。

同日，普亭在「俄羅斯日」儀式開場白中坦言，俄羅斯正經歷「困難時期」，並再次談到愛國主義和對「親愛祖國」的奉獻，普亭在向「俄羅斯勞動英雄」頒發獎章的儀式上說，「在俄羅斯的困難時期，（這種感情）使我們的社會更加團結，並成為我們的英雄，特別軍事行動參與者的可靠支持。」

此外，徒步逃離俄羅斯的空軍中尉米紹夫（Dmitry Mishov）向立陶宛當局尋求政治庇護，他罕見地接受英國廣播公司（BBC）專訪，透露俄軍損失慘重，士氣低落。

米紹夫說，「我是一名軍官，我的職責是保衛國家免受侵略。但我不必成為罪行共犯。沒有人向我們解釋為什麼這場戰爭會開打，為什麼我們必須攻擊烏克蘭人，並摧毀他們的城市？」

他表示，開戰後，軍隊內部有人支持戰爭，也有人堅決反對，但很少有人相信，他們是為保護俄羅斯而戰；他還透露，戰爭初期，儘管俄軍指揮部聲稱無人傷亡或沒有裝備損失，他卻認識一些陣亡官兵。

戰前，他的部隊擁有40至50架飛機，在俄羅斯入侵後的頭幾天，就有6架被擊落，3架在地面上被摧毀。

根據米紹夫透露，在軍隊內部，最普遍的現象就是不滿薪資過低。他說，有經驗的空軍軍官最多僅能拿到9萬盧布（約1073美元）的戰前薪資，而政府卻大打廣告，以20萬4000盧布（約2432美元）誘惑新兵入伍。

米紹夫指出，雖然對俄烏戰爭的立場或許不同，軍中沒人相信前線進展順利或傷亡很少的官方報告。