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3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

烏克蘭反攻首捷 收復東南3村莊升旗 俄指黑海艦隊遇襲

編譯中心╱綜合11日電
烏克蘭軍隊11日發布的一段影片中，士兵們在頓內次克州布拉霍達特內村一棟遭到轟炸過的建築升起國旗。(路透)
烏克蘭軍隊11日發布的一段影片中，士兵們在頓內次克州布拉霍達特內村一棟遭到轟炸過的建築升起國旗。(路透)

烏克蘭近日展開大規模反攻，今天傳出捷報，已經從俄羅斯部隊手中收復東南部3個村莊，網路上並流傳烏軍收復失土影片，頓內次克州一座被炸毀的建築物上，升起了烏克蘭國旗。

華府智庫「戰爭研究所」指出，烏軍最少在盧甘斯克州（Luhansk）州比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）、頓內次克州巴赫姆特、札波羅熱州邊境和該州西部奧里希夫（Orikhiv）等東部和南部前線4個區域進行反攻。

據路透報導，在烏克蘭第68獵兵旅（68th Jaeger Brigade）今天發布的一段未經查證的影片中，士兵們在一棟遭到轟炸過的建築升起國旗，並且表示那個聚落是頓內次克州布拉霍達特內村（Blahodatne）。

烏克蘭塔夫里亞（Tavria）軍事部門發言人舍爾申（Valeryi Shershen）表示，布拉霍達特內村位於頓內次克州和札波羅熱州（Zaporizhzhia）之間，距烏克蘭掌控的大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）以南僅數公里。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，烏軍也一併收復下一個村莊馬克耶夫卡（Makiivka），在南部前線沿著兩個不同方向挺進300到1500公尺遠。

與此同時，烏克蘭國土防衛隊的一支部隊也在加密通訊軟體Telegram上傳未經查證影片，內容顯示其士兵在涅斯庫奇涅村（Neskuchne）舉起國旗。那是這個區域最靠近烏軍陣地的村莊。

烏軍除了陸空攻勢，還從海上對俄軍黑海艦隊發動突襲。俄羅斯國防部10日指出，烏克蘭在黑海用6艘快速無人艇襲擊俄羅斯偵查艦Priazovye號，但未成功。該艦任務為保護「土耳其溪」（TurkStream）和「藍溪」（Blue Stream）這兩個天然氣管線。前者為俄國經黑海和土耳其，不經烏克蘭向南歐輸氣；後者則向土耳其輸氣。俄方還說，烏軍遂行前述攻擊時，一架遙控的美軍大型無人偵察機RQ—4「全球鷹」也正在黑海上空。

另外，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津今天又「砲打」莫斯科，聲稱旗下「戰士」將不會與俄國國防部長蕭依古「簽任何契約」，形同公然拒絕他麾下傭兵再接受俄國軍方的命令。俄國國防部尚未對此置評。該部10日宣布，蕭依古已下令所有俄方的「志願小隊」，在本月底前和該部簽約，以「提升俄軍戰力」。

瓦格納5月付出數萬人陣亡的代價後，終於攻占烏東要地巴赫姆特，但普里格津先後因當地的攻防戰而公開大罵蕭依古及俄軍參謀總長吉拉西莫夫。

烏克蘭軍隊傳收復頓內次克州布拉霍達特內村，士兵們升起國旗後合影。(路透)
烏克蘭軍隊傳收復頓內次克州布拉霍達特內村，士兵們升起國旗後合影。(路透)

烏克蘭 俄國 國防部

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