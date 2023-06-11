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俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會和俄羅斯國防部簽約

中央社莫斯科11日綜合外電報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津。(路透)
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津。(路透)

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津今天表示，他的瓦格納戰士不會與俄羅斯國防部長蕭依古簽署任何合約。幾個小時前俄羅斯國防部尋求將瓦格納戰士納入管轄範圍。

路透報導，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾一再抨擊俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的軍方高層，認為他們未能在烏克蘭好好作戰，是一種背叛。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）都沒有公開評論普里格津的侮辱和批評。

但俄羅斯國防部昨天表示，蕭依古已下令所有「志願分遣隊」在6月底前與俄羅斯國防部簽訂合約，國防部表示此一步驟將提高俄羅斯軍隊的效力。

儘管俄羅斯國防部在公開聲明中沒有提到瓦格納集團，但俄羅斯媒體報導這是蕭依古試圖讓瓦格納集團傭兵組織屈服。

普里格津在回應對蕭依古的命令時說：「瓦格納不會與蕭依古簽署任何合約。」

普里格津說，瓦格納已融入整個系統，完全服從俄羅斯的利益，但向蕭依古報告會破壞其高效的指揮結構。

俄羅斯 國防部 普亭

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