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澤倫斯基否認反攻失利 專家：烏探俄弱點保留火力

編譯中心／綜合10日電
烏克蘭吹響反攻號角後，本周在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。圖為9日在巴赫姆特附近前進的烏軍。（路透）
烏克蘭吹響反攻號角後，本周在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。圖為9日在巴赫姆特附近前進的烏軍。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基10日表示，對俄羅斯部隊的反攻行動正在進行中。英國國防部10日情報顯示，烏軍在東、南部「可能已取得好的進展」，順利突破俄軍第一層防線，但在其他地區進展緩慢。

中央社引述法新社今天報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭首都基輔與突然來訪的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）召開聯合記者會時指出：「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生，但是我不會細談目前處在什麼階段。」

據悉，杜魯多宣布向烏克蘭提供1000萬美元幫助烏克蘭處理水壩被毀造成的災害，並向烏克蘭追加5億美元的軍事援助。

俄羅斯總統普亭9日提及烏克蘭已展開反攻，稱烏軍反攻「已呈敗象」。俄軍宣稱近日在烏克蘭東部與南部擊退烏軍，澤倫斯基10日否認烏軍失利，反譏普亭：「普亭發表有關我國反攻計劃的言論很有意思。在我看來很重要的是，俄羅斯總是覺得他們時日不久了。」他還說，自己每天都跟烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在內的軍事指揮官保持聯繫，大家滿懷希望看好當前情勢。

路透報導，基輔吹響反攻號角後，本周已在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。烏克蘭東部軍事指揮部發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）被問到巴赫姆特附近的戰鬥時指出，過去1天已在烏東巴赫姆特巿附近的前線諸多區段取得斬獲，最多挺進達1400公尺遠。

加拿大總理杜魯多（左）10日與烏克蘭總統澤倫斯基（右）在基輔召開聯合記者會。路透
加拿大總理杜魯多（左）10日與烏克蘭總統澤倫斯基（右）在基輔召開聯合記者會。路透

華盛頓郵報報導，烏國副國防部長馬里亞爾表示，俄軍在札波羅熱首府梅利托波爾東北約96公里的奧里希夫「積極防禦」，首度證實反攻行動擴及札波羅熱。在頓內次克大諾沃西爾卡，烏軍也一反數月守勢，轉為進攻。

美方官員與軍事分析家表示，烏軍似乎還沒動用最強大火力，仍處試探攻擊盼找出俄軍防線弱點，現在論斷反攻成敗還太早。華郵指出發起反攻36小時以來，烏克蘭政、軍高層均無發布重大斬獲，代表這階段戰事遠比去年秋天烏軍在東北部哈爾科夫（Kharkiv）反攻時艱難。

烏克蘭吹響反攻號角後，本周在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。圖為9日在巴赫姆特附近...
烏克蘭吹響反攻號角後，本周在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。圖為9日在巴赫姆特附近前進的烏軍。路透

美國國防部9日宣布加碼提供烏軍21億美元安全援助，提供包括愛國者飛彈防禦系統、砲彈、小型無人機等軍備，並支援訓練及維修。

另據路透等媒體報導，德國總理蕭茲10日在德國新教大會（German Protestant Church Congress）發表談話時指出，他過去曾與普亭通話，而「我計劃很快就會再進行一次」，他將呼籲普亭自烏克蘭撤軍。

烏克蘭吹響反攻號角後，本周在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。圖為9日在巴赫姆特附近...
烏克蘭吹響反攻號角後，本周在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。圖為9日在巴赫姆特附近前進的烏軍。路透

烏克蘭 普亭 澤倫斯基

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