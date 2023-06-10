車臣接收中國裝甲車 引發恐用於侵略烏克蘭疑慮

車臣總統卡狄羅夫。（歐新社）

車臣總統卡狄羅夫本周將中國製裝甲車的影片上傳網路，引發中國裝備恐被用於支持俄羅斯 軍事行動的疑慮。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）盟友卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）的加密通訊軟體Telegram帳號7日出現一支上傳的影片，影片中可見到沒有武裝的8輛裝甲運兵車。卡狄羅夫在烏克蘭 戰爭中為俄羅斯提供兵員和裝備，不過這些中國裝甲車的用途仍無法確認。

這些「虎士」（Tiger）裝甲運兵車看起來是設計用於有限軍事作戰和警方鎮暴行動的多用途功能，車頂可以安裝武器，由中國北方軍事合約商陝西寶雞專用汽車 廠製造。

中國裝甲車現蹤車臣的影片也引發其他疑慮，包括卡狄羅夫上傳影片的意圖。

陝西寶雞專用汽車廠沒有回應電郵提問。中國外交部則表示不清楚此事，並且強調中方遵守其「不拱火、不澆油」政策。克里姆林宮今天沒有立即答覆置評請求。

分析家認為，相較於戰車，這種輕型裝甲車更類似於悍馬車，加上其來源和各方正緊盯中國在這場俄烏戰爭中的立場，如果它們出現在烏克蘭，其象徵意義可能高於軍事價值。華爾街日報無法確認它們於何時及如何進入車臣，以及用途為何。

北京反對西方致力於孤立俄羅斯，還以出口更多汽車等方式加強對莫斯科的貿易關係，並且呼應俄方若干戰時宣傳。不過，中國沒有在烏克蘭戰爭期間對俄羅斯進行武裝，而是擺出區域和事佬的姿態。

卡狄羅夫影片中出現中國裝備在軍事圈引發關注。斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）武器移轉計畫資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示：「絕對是、無庸置疑，那是中國製虎士裝甲車。這是毫無疑問的，而且它們肯定是到了車臣。」

據斯德哥爾摩國際和平研究所，裝甲車是去年中國第2大出口軍品，出口金額3億9200萬美元，僅次於飛機的7億300萬美元。數據顯示，中國對諸多國家出口虎士裝甲車，從阿富汗、柬埔寨到巴哈馬、坦尚尼亞等。