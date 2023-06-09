烏克蘭水壩遭炸 澤倫斯基到災區視察 控俄軍射擊救難人員

烏克蘭的卡科夫卡水壩日前遭襲，澤倫斯基（中）8日視察潰壩災區。（美聯社）

烏克蘭 南部赫松州卡科夫卡水壩6日遭炸毀，導致600平方公里遭淹沒，平均水位逾5.6公尺。烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）8日到災區視察，指責俄軍試圖射擊前往救援烏方人員，並呼籲國際人道組織加入救援，協助赫松俄占領區居民。

綜合媒體報導，赫松州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，赫松地區有600平方公里在水下，其中32％位於烏控的右岸，已撤離2萬人；儘管面臨危險和俄軍炮擊，撤離工作仍在繼續。至於俄羅斯 控制區的情況「極其艱難」，他並指責俄羅斯軍隊轟炸災區。

基輔獨立報報導，赫松州有三人溺斃，是水壩損毁後首批死於洪災個案；俄當局則稱有五死。

澤倫斯基8日到災區視察，他前一天接受德國媒體訪問時指出，縱使水淹災難已過了許多小時，但聯合國和紅十字會未協助救援，他對此感到震驚。他稍晚也在社群媒體Telegram表示，他已和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，希望法國能夠提供緊急人道援助。

聯合國人道主義事務辦公室表示，其一支小組正在赫松協調救災，強調民眾獲得飲用水很重要，迄今已分發了約1.2萬瓶水和一萬片淨化劑。

據報導，水壩潰堤沖出許多地雷，有引爆危險，由於地雷不會因洪水而受損或失效，意味著在未來數十年都可能構成威脅，國際紅十字會表示將嘗試使用無人機來搜尋地雷。

紅十字會展示了一種新型人工智慧無人機。此無人機能根據地雷和其他戰爭遺留爆炸物散發的熱量來將其定位，可在一天之內完成一隻掃雷犬需要六個月完成的掃雷面積，但目前僅在約旦測試。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，明天將主持一場緊急協調小組會議，就烏克蘭大壩遭到「令人憤怒的破壞」一事進行討論。