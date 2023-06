華郵爆美掌握烏軍計畫攻擊北溪管線 澤倫斯基否認涉入要求看證據

華盛頓郵報 近日獨家披露,早在俄歐北溪天然氣管線(Nord Stream)遭破壞分子炸掉而癱瘓的3個月之前,美國政府就從一個緊密盟邦處知悉烏克蘭 軍方曾計畫發動秘密襲擊。烏克蘭總統澤倫斯基 受訪時強調,烏克蘭不是這起事件的幕後元凶。

POLITICO Europe報導,澤倫斯基在基輔接受該媒體母公司Axel Springer的記者採訪時表示,「我是總統,我相應下達命令。烏克蘭沒有做過這樣的事情,我絕不會那樣做」。

