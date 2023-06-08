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華郵爆美掌握烏軍計畫攻擊北溪管線 澤倫斯基否認涉入要求看證據

編譯周辰陽／即時報導
華盛頓郵報近日獨家披露美國政府早在北溪天然氣管線被炸的3個月之前就輾轉知悉烏克蘭軍方曾計畫發動秘密襲擊，烏克蘭總統澤倫斯基受訪時則強調他的國家不是幕後元凶。資料照片。（路透）
華盛頓郵報近日獨家披露美國政府早在北溪天然氣管線被炸的3個月之前就輾轉知悉烏克蘭軍方曾計畫發動秘密襲擊，烏克蘭總統澤倫斯基受訪時則強調他的國家不是幕後元凶。資料照片。（路透）

華盛頓郵報近日獨家披露，早在俄歐北溪天然氣管線（Nord Stream）遭破壞分子炸掉而癱瘓的3個月之前，美國政府就從一個緊密盟邦處知悉烏克蘭軍方曾計畫發動秘密襲擊。烏克蘭總統澤倫斯基受訪時強調，烏克蘭不是這起事件的幕後元凶。

POLITICO Europe報導，澤倫斯基在基輔接受該媒體母公司Axel Springer的記者採訪時表示，「我是總統，我相應下達命令。烏克蘭沒有做過這樣的事情，我絕不會那樣做」。

澤倫斯基還堅稱，「我什麼都不知道，百分之百。我說了，『讓我們看證據，要是認為我們的軍隊做了這件事，讓我們看證據』」。

根據此前新聞，歐洲情報部門當時向美國中央情報局（CIA）表示，「烏克蘭軍方正計劃動用一小隊潛水員發動襲擊」。據悉，這是一個6人小組，直接向烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）報告，如此一來澤倫斯基就不會知情。

POLITICO Europe報導提到，該情資報告發現計畫被擱置，沒有證據顯示烏克蘭發動了攻擊。

烏克蘭 澤倫斯基 華盛頓郵報

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