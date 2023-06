若烏克蘭拿不到明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國可能願意出兵

北約 前秘書長拉斯穆森拉斯穆森(Anders Rasmussen)表示,如果包括美國的北約成員國沒有在7月維爾紐斯峰會向烏克蘭 提供明確的安全保證,其他一些國家可能願意將軍隊派到烏克蘭國土。

衛報7日報導,拉斯穆森一直就基輔在未來歐洲安全架構地位的擔任烏克蘭總統澤倫斯基 官方顧問,也一直在歐洲與華府旅行,好衡量關鍵峰會在7月11日召開之前的氛圍轉變。他說,「如果北約無法為烏克蘭商定一個清晰的前進方向,有種明顯的可能性是部分國家或許單獨採取行動」。

Nato members may send troops to Ukraine, warns former alliance chief https://t.co/VQCiy5bt5L