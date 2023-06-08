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若烏克蘭拿不到明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國可能願意出兵

編譯周辰陽／即時報導
北約前秘書長拉斯穆森拉斯穆森表示，如果包括美國的北約成員國沒有在7月維爾紐斯峰會向烏克蘭提供明確的安全保證，其他一些國家可能願意將軍隊派到烏克蘭國土。資料照片。（路透）
北約前秘書長拉斯穆森拉斯穆森表示，如果包括美國的北約成員國沒有在7月維爾紐斯峰會向烏克蘭提供明確的安全保證，其他一些國家可能願意將軍隊派到烏克蘭國土。資料照片。（路透）

北約前秘書長拉斯穆森拉斯穆森（Anders Rasmussen）表示，如果包括美國的北約成員國沒有在7月維爾紐斯峰會向烏克蘭提供明確的安全保證，其他一些國家可能願意將軍隊派到烏克蘭國土。

衛報7日報導，拉斯穆森一直就基輔在未來歐洲安全架構地位的擔任烏克蘭總統澤倫斯基官方顧問，也一直在歐洲與華府旅行，好衡量關鍵峰會在7月11日召開之前的氛圍轉變。他說，「如果北約無法為烏克蘭商定一個清晰的前進方向，有種明顯的可能性是部分國家或許單獨採取行動」。

拉斯穆森指出，波蘭積極參與提供具體援助給烏克蘭，「我不會排除這種可能性，即在這種國家一級的背景下，波蘭將更強力參與，而波羅的海國家緊隨其後，或許包括了地面部隊的可能性」。

拉斯穆森同時警告，即使一些國家確實向烏克蘭提供了安全保障，但其他國家不會允許基輔未來加入北約的問題被擋在維爾紐斯峰會議程之外。他說，「如果烏克蘭在維爾紐斯空手而歸，我認為波蘭人會認真考慮進入與召集一個自願的聯盟」。

拉斯穆森指出，不應該低估波蘭人的感受，「波蘭人覺得，西歐長久以來沒有聽信他們對俄羅斯真正思維的警告」，並指烏克蘭尋求這種軍事援助將完全正當。

烏克蘭 北約 澤倫斯基

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