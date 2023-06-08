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大壩決堤致洪水氾濫 烏克蘭人面臨無家可歸、疾病風險

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭新卡科夫卡水壩遭到破壞後引發洪水，周遭地區民眾被迫放棄被淹沒的房屋，面臨無家可歸、身染疾病的困境。（歐新社）
烏克蘭新卡科夫卡水壩遭到破壞後引發洪水，周遭地區民眾被迫放棄被淹沒的房屋，面臨無家可歸、身染疾病的困境。（歐新社）

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka）遭到破壞後引發洪水，周遭地區民眾被迫放棄被淹沒的房屋，面臨無家可歸、身染疾病的困境。

路透報導，上述放棄房屋的民眾帶著孩子、狗和簡易的物品，艱難地穿過被洪水淹沒的街道，救援人員使用橡皮艇搜索水位超過頭頂的區域。烏克蘭當局表示「洪水將使數十萬人無法獲得飲用水、淹沒數萬公頃的農田，並將至少50萬公頃的灌溉土地變成沙漠」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在影片談話中表示「尚無法預測將有多少人因洪水而喪生」，並敦促世界「做出明確和迅速的反應以支持受害者」，副總理布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）探視大壩下游的赫松時表示「有超過80個定居點受到這場災難的影響，洪水更將化學物質和傳染性細菌釋放到水中」。

在大壩旁邊的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）的主要街道也被洪水淹沒，俄羅斯官媒援引俄羅斯扶植的市長列昂季耶夫（Vladimir Leontiev）稱「每秒有超過3萬立方公尺的水從大壩中湧出，本地面臨被洪流污染的風險」。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基對聯合國和紅十字會迄今為止未能幫助烏克蘭應對這場災難感到失望。聯合國人道主義事務辦公室表示已派出小組在赫爾松協調救援工作，迄今為止已分發約1.2萬瓶飲用水。

洪水 烏克蘭 澤倫斯基

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