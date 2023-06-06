烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。〈Getty Images〉

烏克蘭 6日指控俄國炸毀赫松地區卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka Dam），導致卡科夫卡水庫大量蓄水從缺口湧出，危及第聶伯河下游城鎮。烏克蘭赫松州長普羅克丁已緊急疏散第聶伯河下游的赫松市居民，要大家「趕緊自救」。卡科夫卡水庫也是札波羅熱核電廠冷卻水來源，國際原子能總署（IAEA）表示，專家正嚴密監視狀況，核電廠沒有立即的危機。

CNN報導，社群平台上流傳的兩段影片顯示，水庫大量蓄水快速流入第聶伯河，卡科夫卡水壩和入口處建築嚴重毀損。

影片來源：YouTube

澤倫斯基 的幕僚長葉爾馬克說，大壩毀壞可能危及烏克蘭南部民眾，影響赫松地區及克里米亞地區供水。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，大壩被毀將阻礙烏軍反攻。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，卡科夫卡水壩遭到前所未有的攻擊令人震驚，破壞水壩「顯然屬於戰爭罪」，「俄國與其代理人」必須負責。

根據烏克蘭內政部，截至當地時間6日上午10點，已疏散赫松地區742名民眾。烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）說，疏散過程中，洪水 已沖毀部分街道，車輛無法接近某些建築，「疏散人員正在嘗試其他方法」。

烏克蘭任命的赫松領導人普羅克丁說，約1.6萬赫松民眾處於「危險地區」，他呼籲民眾收拾重要行李待命疏散，「我請求你們趕緊自救，馬上離開危險地區」。

CNN指出，卡科夫卡水庫提供札波羅熱核電廠冷卻水。該核電廠位於水庫上游，目前由俄國掌控。烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）6日表示，大壩遭毀「無疑」將影響核電廠運作，但「情況仍正在掌控之中」，目前無須提高警戒等級。胡梅紐克說，已有大量專家進入核電廠，避免災難發生。

國際原子能總署（IAEA）指出，札波羅熱核電廠「沒有立即的核安全危機」，專家正「嚴密監控目前情況」。烏克蘭國家核電公司表示，核電廠的「渦輪冷凝器與安全系統」確實需要卡科夫卡水庫供水，但目前水池是滿水位，在當地時間上午8時水位高度為16.6公尺，足以提供核電廠所需。