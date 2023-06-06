我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

編譯陳曉慈 ／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。〈Getty Images〉
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。〈Getty Images〉

烏克蘭6日指控俄國炸毀赫松地區卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka Dam），導致卡科夫卡水庫大量蓄水從缺口湧出，危及第聶伯河下游城鎮。烏克蘭赫松州長普羅克丁已緊急疏散第聶伯河下游的赫松市居民，要大家「趕緊自救」。卡科夫卡水庫也是札波羅熱核電廠冷卻水來源，國際原子能總署（IAEA）表示，專家正嚴密監視狀況，核電廠沒有立即的危機。

CNN報導，社群平台上流傳的兩段影片顯示，水庫大量蓄水快速流入第聶伯河，卡科夫卡水壩和入口處建築嚴重毀損。

影片來源：YouTube

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克說，大壩毀壞可能危及烏克蘭南部民眾，影響赫松地區及克里米亞地區供水。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，大壩被毀將阻礙烏軍反攻。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，卡科夫卡水壩遭到前所未有的攻擊令人震驚，破壞水壩「顯然屬於戰爭罪」，「俄國與其代理人」必須負責。

根據烏克蘭內政部，截至當地時間6日上午10點，已疏散赫松地區742名民眾。烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）說，疏散過程中，洪水已沖毀部分街道，車輛無法接近某些建築，「疏散人員正在嘗試其他方法」。

烏克蘭任命的赫松領導人普羅克丁說，約1.6萬赫松民眾處於「危險地區」，他呼籲民眾收拾重要行李待命疏散，「我請求你們趕緊自救，馬上離開危險地區」。

CNN指出，卡科夫卡水庫提供札波羅熱核電廠冷卻水。該核電廠位於水庫上游，目前由俄國掌控。烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）6日表示，大壩遭毀「無疑」將影響核電廠運作，但「情況仍正在掌控之中」，目前無須提高警戒等級。胡梅紐克說，已有大量專家進入核電廠，避免災難發生。

國際原子能總署（IAEA）指出，札波羅熱核電廠「沒有立即的核安全危機」，專家正「嚴密監控目前情況」。烏克蘭國家核電公司表示，核電廠的「渦輪冷凝器與安全系統」確實需要卡科夫卡水庫供水，但目前水池是滿水位，在當地時間上午8時水位高度為16.6公尺，足以提供核電廠所需。

烏克蘭 洪水 澤倫斯基

上一則

俄烏戰爭一年釀1.2億公噸溫室氣體 相當比利時全年排放

下一則

澳洲估今年70%機率出現聖嬰現象 恐拖累小麥產量減30%

延伸閱讀

烏國南部水壩驚傳破損 俄烏相互指責：恐釀洪水致重災

烏國南部水壩驚傳破損 俄烏相互指責：恐釀洪水致重災
撕破臉？瓦格納傭兵竟俘虜俄軍指揮官「逼拍道歉影片」

撕破臉？瓦格納傭兵竟俘虜俄軍指揮官「逼拍道歉影片」
瓦格納首腦：基輔收復部分失土 俄軍：烏軍反攻受挫

瓦格納首腦：基輔收復部分失土 俄軍：烏軍反攻受挫
反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊

反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊

熱門新聞

韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
中國國防部長李尚福。（路透）

WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

2023-05-29 18:06
北韓領導人金正恩。（美聯社）

金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

2023-05-31 06:45
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣