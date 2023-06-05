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被制裁的俄羅斯如何補充武器部件？日經：有迂迴道路

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯製T-72坦克。(歐新社)
俄羅斯製T-72坦克。(歐新社)

日經報導，俄羅斯涉嫌買回先前出口緬甸印度的軍事物資。俄國可能從長期有軍售往來的國家那裡，重新進口坦克和飛彈的零組件，用來改裝準備用在烏克蘭戰區的舊武器。

俄烏戰爭2022年2月爆發以來，美國、歐洲國家和日本均禁止對俄出口有潛在軍事用途的物品。

日經新聞分析通關資料發現，為俄羅斯軍隊生產坦克的烏拉爾機械製造廠（UralVagonZavod）於2022年12月9日、從緬甸進口自UralVagonZavod出廠的2,400萬美元軍品。根據國際商品統一分類代碼（HS），這是重新買進了安裝於坦克的6,775個瞄準鏡和200個攝影鏡頭。

俄羅斯以前依靠西方技術生產光學設備，但現在受到貿易制裁，似乎在努力採購必要部件。布魯塞爾智庫國際危機組織（ICG）的俄羅斯分析師Oleg Ignatov說：「俄羅斯存有大量老舊的T-72坦克，經進行現代化改裝後可派往前線。」

UralVagonZavod於2019年軍售緬甸，海關資料顯示重新進口的是登記為「根據廢品法案進口」的瑕疵品。但根據曾任職日本防衛省的軍事分析家Kinichi Nishimura，「任何瑕疵品應在進口時的全面篩檢，就已發現並更換」。荷蘭防務情報分析網站Oryx的分析師Jakub Janovsky也指數量太大。

俄羅斯負責生產飛彈的機械製造設計局NPK KBM於2022年8月和11月、以15萬美元向印度國防部購買六個地對空飛彈的夜視瞄準器。這些部件全是KBM製造。該公司在2013年2月向印度出口了同類型部件。雖然俄羅斯可能為了維修才重新進口這些部件，但截至今年3月底，它們沒有被送返印度的記錄。

七國集團的領導人上月在日本廣島峰會要求其他國家，停止對俄羅斯的軍事支持。不過，駐東京的一橋大學教授Nobumasa Akiyama坦言，很難讓依賴俄羅斯軍售的國家合作。

俄羅斯 印度 緬甸

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