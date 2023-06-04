俄羅斯：烏克蘭持續砲擊貝爾哥羅德 數千人撤離

俄羅斯貝爾哥羅德州州長葛拉特卡。(Getty Images)

俄羅斯 貝爾哥羅德州 州長葛拉特卡夫今天說，烏克蘭 軍隊持續徹夜砲擊貝爾哥羅德州。他指出，先前一晚的砲擊已經造成2人喪生，另有數百名兒童被迫疏散遠離邊境地區。

路透報導，葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體Telegram上說：「整晚，貝爾哥羅德州（Belgorod）相當不平靜。」他指出，舍別基諾（Shebekino）和沃洛科諾夫斯基（Volokonovsky）兩個區在夜間遭受砲擊的「大規模」破壞。

葛拉特卡夫說，超過4000人被重新安置到貝爾哥羅德州內的臨時住所。貝爾哥羅德州的南部和西部和烏克蘭接壤。

莫斯科於2022年2月在烏克蘭發動戰爭的實際情況已經愈來愈多地被帶到俄羅斯，烏克蘭不僅加劇對邊境地區的砲擊，而且還深入俄羅斯境內發動空襲，包括本週稍早空襲莫斯科。

俄羅斯軍方5月下旬說，已經擊退烏克蘭「破壞組織」最嚴重的越境襲擊之一。

烏克蘭否認上週攻擊莫斯科，也否認其軍隊參與入侵貝爾哥羅德州。烏克蘭說，這些行動是由俄羅斯志願軍戰士所發動。