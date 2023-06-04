我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

俄羅斯：烏克蘭持續砲擊貝爾哥羅德 數千人撤離

中央社莫斯科4日綜合外電報導
俄羅斯貝爾哥羅德州州長葛拉特卡。(Getty Images)
俄羅斯貝爾哥羅德州州長葛拉特卡。(Getty Images)

俄羅斯貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫今天說，烏克蘭軍隊持續徹夜砲擊貝爾哥羅德州。他指出，先前一晚的砲擊已經造成2人喪生，另有數百名兒童被迫疏散遠離邊境地區。

路透報導，葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體Telegram上說：「整晚，貝爾哥羅德州（Belgorod）相當不平靜。」他指出，舍別基諾（Shebekino）和沃洛科諾夫斯基（Volokonovsky）兩個區在夜間遭受砲擊的「大規模」破壞。

葛拉特卡夫說，超過4000人被重新安置到貝爾哥羅德州內的臨時住所。貝爾哥羅德州的南部和西部和烏克蘭接壤。

莫斯科於2022年2月在烏克蘭發動戰爭的實際情況已經愈來愈多地被帶到俄羅斯，烏克蘭不僅加劇對邊境地區的砲擊，而且還深入俄羅斯境內發動空襲，包括本週稍早空襲莫斯科。

俄羅斯軍方5月下旬說，已經擊退烏克蘭「破壞組織」最嚴重的越境襲擊之一。

烏克蘭否認上週攻擊莫斯科，也否認其軍隊參與入侵貝爾哥羅德州。烏克蘭說，這些行動是由俄羅斯志願軍戰士所發動。

葛拉特卡夫昨天護送約600名來自州內舍別基諾和格萊伏隆（Graivoron）兩區的兒童前往雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）和卡路加（Kaluga）。

貝爾哥羅德州出現火災，傳是砲擊引起。(路透)
貝爾哥羅德州出現火災，傳是砲擊引起。(路透)

烏克蘭 德州 俄羅斯

上一則

中國招募德退役飛行員參與訓練 德防長要求立刻停止

下一則

為提振石油價格 沙烏地7月每天再減產100萬桶

延伸閱讀

俄羅斯稱邊境再遭跨境攻擊 釀2人喪生

俄羅斯稱邊境再遭跨境攻擊 釀2人喪生
南卡加油站非裔少年命案 華裔店主8年來2度向竊嫌開槍

南卡加油站非裔少年命案 華裔店主8年來2度向竊嫌開槍
南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺
普亭下令加強邊境安全 確保可迅速進入烏克蘭俄佔區

普亭下令加強邊境安全 確保可迅速進入烏克蘭俄佔區

熱門新聞

韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
英國一名議員稱自己可能遭到中國或俄國特工美人計陷害。(Photo by Arthur Osipyan on Unsplash)

中俄特工「美人計」？英議員在妓院全裸 驚恐求助政界大老

2023-05-28 18:27
中國國防部長李尚福。（路透）

WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

2023-05-29 18:06
北韓領導人金正恩。（美聯社）

金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

2023-05-31 06:45
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」