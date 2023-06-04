親烏俄國戰士稱擄獲戰俘 提出與州長見面作為交換

親烏俄軍與俄國軍隊據聞在貝爾哥羅德對戰。圖為4日貝爾哥羅德冒出烽火。(歐新社)

參與近期入侵俄羅斯 邊境地區貝爾哥羅德州 （Belgorod）的一群俄國親烏克蘭 戰士今天表示，他們俘擄了2名俄國士兵，並提出與貝爾哥羅德州州長見面作為放人條件。

路透報導，在基輔當局準備對烏克蘭境內俄軍發動反攻的同時，「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps，RDK）報告，他們近日在貝爾哥羅德區域進行戰鬥。

路透無法獨立證實戰況報導。

在一部發布於「自由俄羅斯軍團」Telegram頻道的影片中，一名自稱為「俄羅斯志願軍」指揮官的男子表示，若貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在當地時間下午5時（美東時間上午10時）前來到新塔沃然卡村（Novaya Tavolzhanka）與戰士們會面，將把2名俘虜交給他。

影片中可以看到2名戰俘，其中一人似乎受了傷，被放在手術台上。

葛拉特卡夫或莫斯科方面並未立即回應。

自2022年2月全面入侵烏克蘭的俄羅斯表示，「自由俄羅斯軍團」與「俄羅斯志願軍」是作為基輔代理人的「恐怖組織」。

烏克蘭否認直接參與這些攻擊，但將其稱為俄國入侵的後果。

葛拉特卡夫今天表示，昨晚2人被殺、數百名兒童從邊境被撤離後，烏軍徹夜砲擊貝爾哥羅德州。