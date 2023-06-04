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邊境州再遇襲1周7死 俄人：戰爭已到家門口

編譯中心╱綜合3日電
烏克蘭總統澤倫斯基接受美媒訪問稱，烏軍已準備好對俄反攻。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基接受美媒訪問稱，烏軍已準備好對俄反攻。(路透)

俄羅斯地方官員表示，烏克蘭跨境砲擊行動今天在鄰近烏國邊界的貝爾哥羅德州（Belgorod）造成2人死亡，該地區本周已多次遭到襲擊；烏克蘭總統澤倫斯基日前接受美國華爾街日報訪問時，表示烏克蘭「將會」對俄國展開反攻，並稱「我們已經準備好了」。澤倫斯基說，不確定將用時多長或進行方式為何，然而「我們堅信將會成功」。

中央社引述法新社報導，近日俄國貝爾哥羅德州邊境村莊遭到前所未見的攻擊，加上最新的這起事件後，本周總死亡人數已達到七人。該州州長葛拉特卡夫表示，「從今天早上開始，舍別基諾（Shebekino）地區一直受到烏克蘭武裝部隊的砲擊。」他說，一名「年長婦女」被殺，另名婦女則因傷身亡，還有2人在砲擊中受傷。

另據紐約時報3日報導，在俄羅斯飛彈首次轟擊基輔的15個月後，貝爾哥羅德的居民開始了解在家門口發生戰爭的恐怖。住在舍別基諾的英語老師魯斯蘭說「一切都變了」，「這個小鎮在24小時內變成了鬼魂，」27 歲的魯斯蘭表示，他在持續的砲擊行動後於周四撤離。葛拉特卡夫表示，已疏散2500名居民到距離邊境更遠的體育場館內避難，居民在受訪時也說，還有數千人自願離開。

路透引述澤倫斯基在訪談中表示，反攻行動可能以「各式各樣截然不同的方式」發展，「我不知道會花多久時間，情況可能會有各種發展，但我們將會反攻，我們已經準備好了。」「我們強烈相信我們將會成功。」近期烏克蘭數個地區天氣乾燥，更引發外界對於反攻在即的猜想。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，基輔當局希望發動反攻收復領土，以扭轉戰爭的發展趨勢。

澤倫斯基5月表示，烏克蘭有必要等待更多西方裝甲車抵達，才會發動反攻。澤倫斯基不斷以外交管道爭取西方繼續支援，尋求更多的軍援和武器。這些是烏克蘭反攻計畫致勝關鍵。

俄軍目前在烏國東部、南部、東南部占據大片土地。烏國軍方3日表示，境內東部頓內次克州（Donetsk）城鎮馬林卡（Marinka）是衝突的關鍵點；軍方報告表示，烏克蘭軍隊已在該地擊退俄軍全部14次攻擊。

路透報導，俄羅斯最近幾周不斷遇襲，除與烏克蘭邊界城鎮遭越境入侵，還遭無人機攻擊，受波及地點包括莫斯科、俄羅斯南部的煉油廠，在連結俄羅斯與克里米亞的戰略橋梁附近也有一座儲油槽遇襲；三名知情人士透露，由於有易爆特性，俄羅斯在黑海的塔曼港（Taman）準備暫停出口液化天然氣。

俄羅斯擔憂基礎設施遭無人機攻擊，是俄烏戰爭如何影響能源供應，以及俄國透過黑海向全球市場輸出燃料時高度依賴黑海安全的最新例證。

另一方面，根據烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）地方官員，當地今天發生爆炸，一棟兩層樓民宅被毀，另有至少13人受傷，還有多人受困在廢墟之下。

烏克蘭跨境砲擊行動3日在鄰近烏俄邊界的貝爾哥羅德州造成2人死亡，該州本周總死亡人...
烏克蘭跨境砲擊行動3日在鄰近烏俄邊界的貝爾哥羅德州造成2人死亡，該州本周總死亡人數已達到7人。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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