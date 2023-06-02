法改挺烏入北約 德表態不支持 烏︰盼7月收明確決定

法國總統馬克宏（右）在對烏克蘭加入北約的立場上，發生急劇轉變。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）於2023年2月9日訪問法國，與馬克宏會晤。（取材自烏克蘭總統府官網）

法國總統馬克宏 近日改變立場，呼籲讓烏克蘭 加入北約 。今年初法國與德國和美國，一起拒絕了英國、波蘭和其他東歐成員國，提供「切實道路」、讓烏克蘭在7月北約峰會上成為成員國的要求。

但德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)則表示，北約的大門為新成員敞開，但是北約不能接受一個正處於戰爭中的國家加入。

英國金融時報報導，馬克宏5月31日在斯洛伐克首都呼籲西方，對烏克蘭提供「切實可靠」的安全保證，讓基輔擁有北大西洋公約組織（NATO）的安全保證符合西方利益，他並呼籲制定烏克蘭加入北約的「路線圖」；媒體指出，馬克宏在對烏克蘭加入北約的立場上，發生急劇轉變，或為俄烏談判提供條件。

馬克宏當天在智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）主辦的活動上發表演說時表示：「我們今天需要用一切手段幫助烏克蘭進行有效的反攻。我們必須加緊努力，為持久和平提供機會。」

被問及是否支持將烏克蘭納入北約時，馬克宏表示，討論正在進行中，並將在7月於立陶宛舉行的北約峰會上繼續。但他也承認，很難就正式成員資格達成共識，因此他提倡採用一種新方法，可能與之前美國通過多年承諾、提供特定武器來支持以色列一樣。

馬克宏說，烏克蘭需要「強而有力、具體和切實的安全保障」，因此盟友將不得不（對烏克蘭）提供如以色列般的安全作法上，和（讓烏克蘭獲得）正式成員身分之間，建立某種東西。「我們需要更實質性的東西，我們需要一條（讓烏克蘭）通往成員資格的道路。」

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已經準備好成為北大西洋公約組織的一員，同時基輔正等待北約接納他的國家。但德國外長則表示，不能接受在戰爭中的國家加入北約。

衛報報導，澤倫斯基稱烏克蘭想要在北約7月峰會收到該國未來的「明確」決定，「這是決定的一年，夏天在（立陶宛首都）維爾紐斯舉行的北約峰會上，有必要向烏克蘭發出明確的成員國邀請，有必要在加入北約之路上提供安全保障」。

而北約外長會議今天在奧斯陸登場，秘書長史托騰柏格宣布近日將訪問土耳其，以推動瑞典入盟；會議也將就烏克蘭入盟、增加防衛開支和尋找下任秘書長等議題進行協商。