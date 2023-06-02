報復俄持續違規 美停止提供核武數據
美國從6月1日開始，停止向俄羅斯提供「新戰略武器削減條約」(New START)所要求的一些通知，包括飛彈和發射器位置的最新情況，以報復俄羅斯「持續違反」該協議的行為。
央廣報導，美國國務院在其網站上的一份事實清單中指出，美國也將停止向俄羅斯提供關於美國洲際和潛射彈道飛彈發射的遙測資訊，即遠端收集有關飛彈飛行的數據。
俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)並未正式宣布退出「新戰略武器削減條約」。但他在2月21日表示，俄羅斯將暫停參與。這使得美俄軍備管制的最後一根支柱岌岌可危。
「新戰略武器削減條約」於2010年簽署，將在2026年到期，限制各國可以部署的戰略核彈頭數量。根據條款，莫斯科和華盛頓部署的戰略核彈頭不得超過1,550枚，用於發射核彈頭的發射工具數量不超過800具，已部署的洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈都不超過700枚，以及已部署的可掛載核武器的重型轟炸機不超過700架。
美國國務院指出：「從2023年6月1日開始，美國將扣留條約要求的通知，包括飛彈和發射器等條約責任物品的狀態或位置的最新情況。」美國並表示，俄羅斯在2月下旬就停止提供這些資訊。
拜登政府官員表示，美國「將繼續遵守條約的中心限制…並期望俄羅斯也將繼續這樣做」。
這位不願透露姓名的官員在接受記者採訪時表示，美國的做法是可以逆轉的，正尋求將俄羅斯拉回軍備管制的談判。不過，由於俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭，以及美國對烏克蘭提供武器支援，這是一個不太可能發生的前景。
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