我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

報復俄持續違規 美停止提供核武數據

編譯中心／綜合1日電
報復俄羅斯違規，美國停止提供核武數據；圖為美國國務院。（路透）
報復俄羅斯違規，美國停止提供核武數據；圖為美國國務院。（路透）

美國從6月1日開始，停止向俄羅斯提供「新戰略武器削減條約」(New START)所要求的一些通知，包括飛彈和發射器位置的最新情況，以報復俄羅斯「持續違反」該協議的行為。

央廣報導，美國國務院在其網站上的一份事實清單中指出，美國也將停止向俄羅斯提供關於美國洲際和潛射彈道飛彈發射的遙測資訊，即遠端收集有關飛彈飛行的數據。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)並未正式宣布退出「新戰略武器削減條約」。但他在2月21日表示，俄羅斯將暫停參與。這使得美俄軍備管制的最後一根支柱岌岌可危。

「新戰略武器削減條約」於2010年簽署，將在2026年到期，限制各國可以部署的戰略核彈頭數量。根據條款，莫斯科和華盛頓部署的戰略核彈頭不得超過1,550枚，用於發射核彈頭的發射工具數量不超過800具，已部署的洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈都不超過700枚，以及已部署的可掛載核武器的重型轟炸機不超過700架。

美國國務院指出：「從2023年6月1日開始，美國將扣留條約要求的通知，包括飛彈和發射器等條約責任物品的狀態或位置的最新情況。」美國並表示，俄羅斯在2月下旬就停止提供這些資訊。

拜登政府官員表示，美國「將繼續遵守條約的中心限制…並期望俄羅斯也將繼續這樣做」。

這位不願透露姓名的官員在接受記者採訪時表示，美國的做法是可以逆轉的，正尋求將俄羅斯拉回軍備管制的談判。不過，由於俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭，以及美國對烏克蘭提供武器支援，這是一個不太可能發生的前景。

俄羅斯 國務院 核彈 彈道飛彈

上一則

手機掉水庫 印度官3天抽乾200萬公升水找回

下一則

歐盟執委會訂規範 公文禁用AI生成內容

延伸閱讀

63:36 參院挑燈夜戰 通過債限法案 美國躲過倒債危機

63:36 參院挑燈夜戰 通過債限法案 美國躲過倒債危機
中國間諜疑扮遊客 試圖闖進阿拉斯加美軍基地

中國間諜疑扮遊客 試圖闖進阿拉斯加美軍基地
彭博：台美曾討論台灣企業採用美國國防供應鏈標準

彭博：台美曾討論台灣企業採用美國國防供應鏈標準
俄羅斯連夜空襲基輔 殘骸擊中公寓釀3死 其中2人為孩童

俄羅斯連夜空襲基輔 殘骸擊中公寓釀3死 其中2人為孩童

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

2023-05-27 11:57
柬埔寨北部一名鱷魚養殖業者日前被鱷魚拉近水池內後，被大約40隻鱷魚撕成碎片慘死。（Getty Images）

恐怖…他被拖入水池 遭40隻鱷魚圍攻「撕成碎片」慘死

2023-05-26 22:34
韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
英國一名議員稱自己可能遭到中國或俄國特工美人計陷害。(Photo by Arthur Osipyan on Unsplash)

中俄特工「美人計」？英議員在妓院全裸 驚恐求助政界大老

2023-05-28 18:27

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行