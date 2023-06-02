報復俄持續違規 美停止提供核武數據

報復俄羅斯違規，美國停止提供核武數據；圖為美國國務院。（路透）

美國從6月1日開始，停止向俄羅斯 提供「新戰略武器削減條約」(New START)所要求的一些通知，包括飛彈和發射器位置的最新情況，以報復俄羅斯「持續違反」該協議的行為。

央廣報導，美國國務院 在其網站上的一份事實清單中指出，美國也將停止向俄羅斯提供關於美國洲際和潛射彈道飛彈 發射的遙測資訊，即遠端收集有關飛彈飛行的數據。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)並未正式宣布退出「新戰略武器削減條約」。但他在2月21日表示，俄羅斯將暫停參與。這使得美俄軍備管制的最後一根支柱岌岌可危。

「新戰略武器削減條約」於2010年簽署，將在2026年到期，限制各國可以部署的戰略核彈 頭數量。根據條款，莫斯科和華盛頓部署的戰略核彈頭不得超過1,550枚，用於發射核彈頭的發射工具數量不超過800具，已部署的洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈都不超過700枚，以及已部署的可掛載核武器的重型轟炸機不超過700架。

美國國務院指出：「從2023年6月1日開始，美國將扣留條約要求的通知，包括飛彈和發射器等條約責任物品的狀態或位置的最新情況。」美國並表示，俄羅斯在2月下旬就停止提供這些資訊。

拜登政府官員表示，美國「將繼續遵守條約的中心限制…並期望俄羅斯也將繼續這樣做」。

這位不願透露姓名的官員在接受記者採訪時表示，美國的做法是可以逆轉的，正尋求將俄羅斯拉回軍備管制的談判。不過，由於俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭，以及美國對烏克蘭提供武器支援，這是一個不太可能發生的前景。