全面侵烏後 俄媒：外資1年從俄撤360億
俄羅斯新聞社（RIA）29日援引俄羅斯中央銀行數據分析，2022年3月至2023年3月間，外資撤離俄羅斯資金約360億美元。
路透報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，數十家大型跨國公司退出或縮小在俄羅斯的業務。
俄羅斯央行上周淡化外資退出對俄國的衝擊，僅表示2022年3月至2023年3月期間約200起銷售協議完成，其中只有20%涉及規模超過1億美元的大型資產銷售。
此外，俄國國營電視台28日播出白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）受訪影片，盧卡申科表示，任何國家只要加入「俄白聯盟（Union State）」，「就能分到核武」。
路透報導，俄羅斯上周開始計畫在白俄境內部署戰術核武，引發西方擔憂；這是克里姆林宮自1991年蘇聯解體以來，首次在俄國境外部署戰術核武。
影片中，盧卡申科表示，「從戰略上理解」，白俄和俄國如今擁有獨特的結盟機會。盧卡申科說：「沒有人反對哈薩克或其他國家與俄羅斯聯邦建立像我們一樣緊密的關係。若有人擔心，那很簡單：加入俄白聯盟，這樣所有人都能分到核武。」
盧卡申科補充表示這些是他的看法，不是俄羅斯的意見。此外，人口2000萬的哈薩克與莫斯科在歷史上關係緊密，但哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）拒絕承認俄國兼併烏克蘭部分國土，也不接受盧卡申科邀請哈薩克加入聯盟。
路透報導，俄軍去年2月侵略烏克蘭時，便是從白俄羅斯領土進入烏克蘭，且之後俄白強化軍事合作，俄國多次在白俄境內進行聯合軍演。
白俄國防部長28日表示，來自莫斯克當局的一批S-400地對空導彈系統已經抵達白俄，為即將到來的戰鬥做好準備。
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