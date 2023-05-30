全面侵烏後 俄媒：外資1年從俄撤360億

俄羅斯入侵烏克蘭後，從去年3月至今年3月約有360億美元外資撤離；圖為聖彼得堡街頭。（歐新社）

俄羅斯新聞社（RIA）29日援引俄羅斯中央銀行數據分析，2022年3月至2023年3月間，外資撤離俄羅斯資金約360億美元。

路透報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，數十家大型跨國公司退出或縮小在俄羅斯的業務。

俄羅斯央行上周淡化外資退出對俄國 的衝擊，僅表示2022年3月至2023年3月期間約200起銷售協議完成，其中只有20%涉及規模超過1億美元的大型資產銷售。

此外，俄國國營電視台28日播出白俄羅斯 總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）受訪影片，盧卡申科表示，任何國家只要加入「俄白聯盟（Union State）」，「就能分到核武」。

路透報導，俄羅斯上周開始計畫在白俄境內部署戰術核武，引發西方擔憂；這是克里姆林宮自1991年蘇聯解體以來，首次在俄國境外部署戰術核武。

影片中，盧卡申科表示，「從戰略上理解」，白俄和俄國如今擁有獨特的結盟機會。盧卡申科說：「沒有人反對哈薩克 或其他國家與俄羅斯聯邦建立像我們一樣緊密的關係。若有人擔心，那很簡單：加入俄白聯盟，這樣所有人都能分到核武。」

盧卡申科補充表示這些是他的看法，不是俄羅斯的意見。此外，人口2000萬的哈薩克與莫斯科在歷史上關係緊密，但哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）拒絕承認俄國兼併烏克蘭部分國土，也不接受盧卡申科邀請哈薩克加入聯盟。

路透報導，俄軍去年2月侵略烏克蘭時，便是從白俄羅斯領土進入烏克蘭，且之後俄白強化軍事合作，俄國多次在白俄境內進行聯合軍演。

白俄國防部長28日表示，來自莫斯克當局的一批S-400地對空導彈系統已經抵達白俄，為即將到來的戰鬥做好準備。