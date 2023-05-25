俄曬照片稱毀民兵裝備 美否認援助

俄國國防部23日發布擊毀的裝甲戰鬥車照片，宣稱有些是美製。（美聯社）

據信是反對俄國 總統普亭的俄羅斯 民兵部隊23日從烏克蘭 跨境攻擊俄國西部貝爾哥羅德州，俄國宣稱已擊退入侵，打死70名入侵者，並展示被擊毀的美國製悍馬車等裝備照片。美國政府說，此事和美方無關，美國並未鼓勵或援助攻擊俄國行動。

烏克蘭否認直接參與這次襲擊，但有烏軍官員承認與這些俄國民兵部隊合作，他們甚至還擁有美製裝甲車和悍馬車，但並未透露獲取方式。

金融時報報導，發動攻擊的「俄羅斯志願軍」領導人尼基丁表示，襲擊貝爾哥羅德地區的戰士擁有美製軍用車輛，包括至少兩輛裝甲車和幾輛悍馬車，但他拒絕透露獲取方式。

俄羅斯國防部公布畫面，顯示美製悍馬車被擊毀，顯然已被遺棄。

美國官員表示，他們不鼓勵或允許烏克蘭軍隊或其盟友使用美國設備在俄羅斯境內發動攻擊。一名美國官員說，「我們對此類報導的真實性持懷疑態度，並與我們的烏克蘭夥伴保持密切聯繫」。

據港媒報導，基輔當局說這次襲擊是由俄羅斯公民發動，並將其視為俄羅斯本土的內部衝突。「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps, RVC）和「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion），且兩團體已聲稱對襲擊負責。

路透報導，軍事專家說，民兵從烏克蘭發動對俄羅斯西部邊境地區的兩天侵襲，可能會迫使克里姆林宮從前線調動部隊，並對莫斯科帶來心理打擊。