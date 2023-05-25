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普亭目標落空 俄傭兵首腦：我們反而把烏克蘭軍事化了

編譯中心／綜合24日電
「瓦格納集團」首腦普里格津多次對俄軍高層開砲。（美聯社）
「瓦格納集團」首腦普里格津多次對俄軍高層開砲。（美聯社）

俄羅斯傭兵瓦格納集團首腦普里格津23日稱讚烏克蘭軍隊是世上最強大的軍隊之一，他說：「組織嚴密，訓練有素，而且他們的情報處於最高水準，可以同樣成功地操作任何軍事系統，不論是蘇聯的或者北約的（軍事系統）。」

中廣報導，普里格津接受親俄部落客多爾戈夫採訪時坦言：「現在，我可以根據自己的經驗評斷，我知道不同國家是如何戰鬥的…瓦格納是現今世上最好的軍隊，為了政治正確，我必須說第二名應該是俄羅斯軍隊，但我相信現在的烏克蘭軍隊是世上最強大的軍隊之一。」

普里格津過去多次批評俄軍領導階層，本月稍早才責怪俄羅斯國防部長蕭依古導致瓦格納承受「成千上萬」傷亡，因為他們沒有獲得足夠彈藥。瓦格納21日宣稱已經占領計畫中的烏克蘭領土，將於25日離開前線，把陣地交給俄羅斯國防部。普里格津透露，瓦格納傭兵逾2萬人在巴赫姆特保衛戰之中身亡。

普里格津也承認俄羅斯在「烏克蘭去軍事化」的目標上沒有成功，他提到：「在特別軍事行動開始前，他們擁有大概500輛坦克，現在他們擁有5000輛坦克。如果當時有2萬人知道如何戰鬥，現在就有40萬人知道如何戰鬥。所以，我們要怎麼把它去軍事化？我們似乎做了相反的事情，我們把它軍事化了。」

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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