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俄傭兵招募囚犯一同上戰場 約2萬人命喪烏克蘭

中央社莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津表示，他的合約傭兵和被他招募去作戰的囚犯共約2萬人已在烏克蘭戰死。他還警告，若菁英不認真打仗，俄國恐重演1917年的革命。路透
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津表示，他的合約傭兵和被他招募去作戰的囚犯共約2萬人已在烏克蘭戰死。他還警告，若菁英不認真打仗，俄國恐重演1917年的革命。路透

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津表示，他的合約傭兵和被他招募去作戰的囚犯共約2萬人已在烏克蘭戰死。他還警告，若菁英不認真打仗，俄國恐重演1917年的革命。

法新社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年曾到俄國監獄，說服犯人們赴烏克蘭跟瓦格納集團（Wagner）一起作戰，並承諾他們只要活著回國就能被特赦。

據信這些囚犯在烏克蘭被當成砲灰，占了瓦格納集團在烏克蘭大部分的死傷人數。

普里格津在昨晚公布的受訪影片中表示：「我帶去5萬囚犯，其中大約20%陣亡。」

路透報導，普里格津還說，他的合約傭兵也死了大約1萬人；但他宣稱，烏克蘭在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）就有5萬至7萬人受傷、5萬人死亡。

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭已持續超過1年，普里格津的影響力隨著戰爭大增，還曾嚴厲批評俄羅斯的高級軍官，指控他們須為俄方損失慘重負起責任。

普里格津也透過社群媒體Telegram頻道上的訪問警告，除非菁英們認真打這場仗，否則俄羅斯可能面臨類似1917年的革命，並輸掉在烏克蘭的衝突。

他還說，有人樂觀認為西方會厭倦這場戰爭，而且中國將斡旋達成和平協議，但他不是很相信那套詮釋。

白宮5月初曾表示，超過2萬名俄軍死於烏克蘭東部長達5個月─尤其是巴赫姆特的戰鬥，另有8萬人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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