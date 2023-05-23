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美空軍部長稱F-16對烏克蘭有幫助 但不會「戲劇性改變遊戲規則」

編譯周辰陽／即時報導
美國空軍部長肯達爾22日表示，訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機是建立烏國未來空軍的關鍵一步，但不會戲劇性改變遊戲規則。資料照片。（Getty Images）
美國空軍部長肯達爾22日表示，訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機是建立烏國未來空軍的關鍵一步，但不會戲劇性改變遊戲規則。資料照片。（Getty Images）

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）22日表示，訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機是建立烏國未來空軍的關鍵一步，但他懷疑這會改變烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭進程。

Defense News報導，肯達爾在國防作家組織（Defense Writers Group）所主辦的圓桌早餐會中表示，F-16戰機「將向烏克蘭人提供他們現在沒有的能力增量（increment of capability），但就我而言，對他們的總體軍事實力來說，這不會是戲劇性改變遊戲規則的武器（dramatic game-changer）」。

肯達爾表示，雖然F-16戰機將幫助烏克蘭，但不會從根本上改變戰爭中的實力平衡，俄烏雙方有效的陸基防空系統意味著空中力量並未在這場衝突發揮決定性作用，結果是戰機的運用方式相當有限。

肯達爾在早餐會指出，烏克蘭向美國與其他國家索求F-16等武器與裝備上一直「非常合乎情理的毫無節制」（very understandably unrestrained），但其他援烏武器包裹在挫敗俄方攻佔基輔與大部分地區的初步行動「非常有用」，並且隨後把俄軍趕出了在戰爭最初幾個月所主張的大多數領土。

根據報導，肯達爾表示，將焦點轉移到替未來的烏克蘭空軍打下基礎之前，西方優先把戰場上會最有效的武器送給烏克蘭。他說，提供F-16等戰機「被一些人視為我方的升級行為」，而速度也是決定專注於首先提供那些武器給烏克蘭的一個因素，把大量的戰機交到烏克蘭手中最高可能會需要幾個月的時間，因此西方轉而尋找可以更快運送的軍火。

烏克蘭 俄羅斯

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