美空軍部長稱F-16對烏克蘭有幫助 但不會「戲劇性改變遊戲規則」

美國空軍部長肯達爾(Frank Kendall)22日表示,訓練烏克蘭 飛官駕駛F-16戰機是建立烏國未來空軍的關鍵一步,但他懷疑這會改變烏克蘭對抗俄羅斯 的戰爭進程。

Defense News報導,肯達爾在國防作家組織(Defense Writers Group)所主辦的圓桌早餐會中表示,F-16戰機「將向烏克蘭人提供他們現在沒有的能力增量(increment of capability),但就我而言,對他們的總體軍事實力來說,這不會是戲劇性改變遊戲規則的武器(dramatic game-changer)」。

