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俄駐美大使：援烏F-16 恐使北約捲入衝突

編譯中心／綜合22日電
俄羅斯駐美國大使安托諾夫表示，烏克蘭沒有操作F-16所需的基礎設施，飛行員與維修人員也不足。（美聯社）
俄羅斯駐美國大使安托諾夫表示，烏克蘭沒有操作F-16所需的基礎設施，飛行員與維修人員也不足。（美聯社）

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在22日稍早發表的講話中表示，將F-16戰鬥機送至烏克蘭，將引發北大西洋公約組織（NATO）捲入衝突的問題。

路透報導，俄羅斯駐美大使館的社群媒體平台Telegram發布安托諾夫上述的言論。他表示，烏克蘭沒有操作F-16所需的基礎設施，飛行員與維修人員也不足，「如果由外國『志願者』控制的美方戰鬥機自北約機場起飛，會發生什麼？」

美國總統拜登19日批准培訓烏克蘭飛行員使用F-16戰機的計畫，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向拜登保證，不會使用戰機攻擊俄羅斯領土。

安托諾夫表示，烏克蘭對克里米亞的任何攻擊都將視為對俄羅斯的攻擊；「重要的是，美國要充分了解俄羅斯的反應。」

另外，俄軍先前暫緩空襲近兩個月，然而隨著烏克蘭即將發動反攻，俄國這個月以飛彈和無人機加強空襲，現在一周會有數波攻擊，強度為俄烏開戰後之最。

烏克蘭官員22日表示，俄羅斯21日夜空襲第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），造成至少8人受傷、多棟建物受損，包括民宅、公寓大樓、行政基礎設施等，但烏國防空系統摧毀20架無人機和4枚巡弋飛彈。

俄羅斯貝爾哥羅德州當局22日表示，正在對抗從烏克蘭跨境發動侵襲的破壞者。（美聯社...
俄羅斯貝爾哥羅德州當局22日表示，正在對抗從烏克蘭跨境發動侵襲的破壞者。（美聯社）
俄羅斯駐美大使安托諾夫認為，將F-16戰機送到烏克蘭，將引發北約組織捲入衝突。（...
俄羅斯駐美大使安托諾夫認為，將F-16戰機送到烏克蘭，將引發北約組織捲入衝突。（美聯社）

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