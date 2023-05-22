我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

誓言推翻普亭 俄民兵「俄羅斯自由軍」聲稱占領俄烏邊境村

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯民兵游擊部隊「俄羅斯自由軍團」近日在戰鬥後聲稱占領一個俄烏邊境的村莊。（視頻截圖）
俄羅斯民兵游擊部隊「俄羅斯自由軍團」近日在戰鬥後聲稱占領一個俄烏邊境的村莊。（視頻截圖）

俄羅斯民兵游擊部隊「俄羅斯自由軍團」( Freedom of Russia Legion）近日在戰鬥後聲稱占領一個俄烏邊境的村莊。

衛報報導，俄羅斯自由軍團是一支「反克里姆林宮的民兵組織」，旨在「將俄羅斯從普亭（Vladimir Putin）手中解放出來」，該組織表示已經越過邊界並占領科津卡（Kozinka）定居點，同時正在進入別爾哥羅德州的格萊瓦龍鎮（Graivoron）。

據稱來自格萊瓦龍邊境哨站的突襲已片顯示傷亡人員包括一名臉朝下、躺在血泊中的俄國軍官，一旁還有俄國護照和其他文件散落在地上，影片中還顯示有裝甲車衝過了哨所。

俄羅斯自由軍團在社群媒體上的聲明中指出「我們和你們一樣是俄羅斯人，我們之所以與眾不同是因為我們不再想為當權罪犯的行為辯護，而是拿起武器捍衛你我的自由，今天是每個人為自己的未來負責的時候，是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了」。

烏克蘭方面否認與俄羅斯游擊隊有聯繫，稱「他們獨立行動，不受軍事控制」。克里姆林宮則表示莫斯科當局認為這次襲擊是為了「轉移注意力」，使其遠離俄羅斯正在加緊控制的烏克蘭城市巴赫穆特（Bakhmut）。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

G7峰會推升支持度 專家：日相可能考慮提前大選

下一則

涉及多國共7000名士兵 北約在巴爾幹地區舉行聯合軍演

延伸閱讀

柯林頓：俄烏戰爭使北京侵台計畫受挫

柯林頓：俄烏戰爭使北京侵台計畫受挫
俄新社：俄中將在莫斯科舉行安全會談

俄新社：俄中將在莫斯科舉行安全會談
澤倫斯基到廣島 同一天…普亭恭賀傭兵攻下巴赫姆特

澤倫斯基到廣島 同一天…普亭恭賀傭兵攻下巴赫姆特
喜萊莉：烏克蘭戰爭使北京入侵台灣的野心「受挫」

喜萊莉：烏克蘭戰爭使北京入侵台灣的野心「受挫」

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」