誓言推翻普亭 俄民兵「俄羅斯自由軍」聲稱占領俄烏邊境村

俄羅斯民兵游擊部隊「俄羅斯自由軍團」近日在戰鬥後聲稱占領一個俄烏邊境的村莊。（視頻截圖）

俄羅斯 民兵游擊部隊「俄羅斯自由軍團」( Freedom of Russia Legion）近日在戰鬥後聲稱占領一個俄烏邊境的村莊。

衛報報導，俄羅斯自由軍團是一支「反克里姆林宮的民兵組織」，旨在「將俄羅斯從普亭（Vladimir Putin）手中解放出來」，該組織表示已經越過邊界並占領科津卡（Kozinka）定居點，同時正在進入別爾哥羅德州的格萊瓦龍鎮（Graivoron）。

據稱來自格萊瓦龍邊境哨站的突襲已片顯示傷亡人員包括一名臉朝下、躺在血泊中的俄國 軍官，一旁還有俄國護照和其他文件散落在地上，影片中還顯示有裝甲車衝過了哨所。

俄羅斯自由軍團在社群媒體上的聲明中指出「我們和你們一樣是俄羅斯人，我們之所以與眾不同是因為我們不再想為當權罪犯的行為辯護，而是拿起武器捍衛你我的自由，今天是每個人為自己的未來負責的時候，是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了」。

烏克蘭 方面否認與俄羅斯游擊隊有聯繫，稱「他們獨立行動，不受軍事控制」。克里姆林宮則表示莫斯科當局認為這次襲擊是為了「轉移注意力」，使其遠離俄羅斯正在加緊控制的烏克蘭城市巴赫穆特（Bakhmut）。