俄羅斯下令通緝國際刑事法院檢察官 ICC：不會退縮

首席檢察官卡林汗因3月向俄羅斯總統普亭發出逮捕令，遭列入俄國通緝名單。(歐新社)

國際刑事法院（ICC）今天表示，首席檢察官卡林汗因3月向俄羅斯 總統普亭 發出逮捕令，遭列入俄國通緝 名單。該院對此「深感憂慮」，但絕不會因此退縮。

俄羅斯國營通訊社塔斯社（Tass）昨天援引內政部資料庫報導，ICC的英國籍檢察官卡林汗（Karim Khan）已被列入內政部通緝名單。公告稱卡林汗1970年3月30日出生於蘇格蘭愛丁堡，但並未具體說明他因何罪行遭到通緝。

法新社報導，總部位於海牙的國際刑事法院發布聲明表示，「國際刑事法院認為俄方舉措是不可接受的。本院將不受影響地執行其合法任務，以針對最嚴重的罪行追究責任。」

卡林汗3月依據非法驅逐烏克蘭兒童的戰爭罪指控，對普亭與俄羅斯兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令。

ICC的聲明還敦促123個成員國「加強努力，以保護法院、相關官員和人員」。

俄羅斯並非ICC的締約國。莫斯科此前曾稱，ICC對普亭的逮捕令「無效」。

ICC也在另一份聲明中指出，它對針對卡林汗和其他ICC法官的措施「深感憂慮」。

負責監督管理ICC的ICC締約國大會主席在聲明中指出，該院「對這些恐嚇行為，以及破壞國際刑事法院任務不可接受的企圖感到遺憾」。