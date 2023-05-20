普亭遭控主導綁架烏克蘭兒童 俄羅斯回擊通緝國際刑事法院檢察官

國際刑事法院檢察官卡林汗（Karim Khan）遭到俄羅斯通緝。（歐新社）

俄國總統普亭 3月因被指控在俄烏戰爭期間，促成將數千名兒童從烏克蘭 強制移居到俄羅斯 ，因而遭到海牙國際刑事法院（ICC）發布逮捕令。然而據英國衛報報導，俄國則已對積極調查普亭綁架兒童指控的ICC檢察官卡林汗（Karim Khan）發布通緝。

與普亭同樣遭受ICC指控的，還有俄國兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）。有關ICC的說法，兩人沒有否認有烏克蘭兒童被送到俄羅斯家庭，例如利沃瓦-貝洛瓦就曾在2月表示，她「收養」了一名來自烏克蘭馬立波（Mariupol）的15歲孩子。

遭通緝的ICC檢察官卡林汗來自英國，在ICC對普亭發布逮捕令上扮演關鍵角色。卡林汗曾4度出訪烏克蘭，最後引導法院裁決認為「有足夠基礎相信（在綁架兒童事件上）普亭個人負有刑事責任」。然而ICC的逮捕令後續引起了克里姆林宮和親普亭人士的大力反彈。

前俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在ICC對普亭發布逮捕令後，曾呼籲以飛彈襲擊ICC。自從去年2月俄烏戰事爆發以來，烏克蘭指控俄羅斯已從該國綁架了1萬6000名兒童。報導指出，許多烏克蘭兒童到俄國後皆被安置於當地家庭當中。

Russia issues arrest order for British ICC prosecutor after Putin warrant https://t.co/nWlWOtiz5p — The Guardian (@guardian) May 19, 2023