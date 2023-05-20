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俄報復美國 封殺歐巴馬等500人 拒會面被捕記者

編譯中心╱綜合19日電
俄羅斯外交部宣布封殺500名美國人，包括前總統歐巴馬。(美聯社資料照片)
俄羅斯外交部宣布封殺500名美國人，包括前總統歐巴馬。(美聯社資料照片)

俄羅斯外交部19日宣布封殺500名美國人，包括前總統歐巴馬（Barack Obama），以回應華府較早時對俄的制裁。聲明指，這500人中除了歐巴馬等美國高級官員或前任官員和議員外，還包括向烏克蘭提供武器的公司負責人。

路透報導，莫斯科方面指出，有關決定與外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上月到紐約出席聯合國大會期間，華府拒絕向同行的傳媒批出簽證有關。聲明稱，華府應一早知道，任何對俄國的敵對行為可以避過懲罰。

俄羅斯外交部亦表示，當局拒絕美國大使館與被捕《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）會面的要求。

美國較早前宣布制裁超過300個俄羅斯目標，旨在打擊俄羅斯企圖避過制裁問題，以及將來的能源收益和軍工業供應鏈等。

此外，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）說，西方國家正試圖將俄羅斯分裂成幾十個不同國家。

路透報導，正當七國集團（G7）領導人19日在日本召開第45屆G7峰會之際，普亭控訴西方國家正試圖在俄羅斯的不同種族和民族群體間製造障礙，以將該國分裂成數十個不同的國家。

不過，普亭表明，西方集團對俄實施的制裁越多，俄社會內部的凝聚力就會越強。

G7領導人稍早前發聲明承諾，將在今年至明年初繼續為烏克蘭提供援助對抗俄羅斯，並宣布將擴大對俄制裁，以確保普亭政權無法從第三國獲得各國的軍資和技術。

普亭控訴西方國家正試圖將該國分裂成數十個不同的國家。(美聯社)
普亭控訴西方國家正試圖將該國分裂成數十個不同的國家。(美聯社)

俄羅斯 普亭 G7

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