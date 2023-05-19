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烏稱俄無力進攻但防禦仍強 雙方互控攻擊平民區

編譯中心／綜合18日電
俄羅斯連夜對烏克蘭猛烈攻擊；圖為基輔上空的飛彈火光。（路透）
俄羅斯連夜對烏克蘭猛烈攻擊；圖為基輔上空的飛彈火光。（路透）

俄烏戰爭持績一年多，烏克蘭表示俄羅斯已無力發動攻勢，但防禦體系仍非常強勁。另外，烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭展開大規模空襲，俄軍一夜之間針對基輔及其他地區發射30枚巡弋飛彈，有29枚被烏軍防空部隊擊落。

綜合媒體報導，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫日前表示，俄羅斯的防禦潛力不能忽視，他們建立了呈梯次配置、正確及強大的防禦體系，但俄軍已經不能大規模進攻。他說，俄羅斯近37萬正規軍、約2萬國家警衞軍及接近7000名各種準軍事組織成員，直接參與在烏克蘭的作戰任務。

烏克蘭國防部情報總局官員切爾尼亞克則表示，俄軍並沒有從赫爾松州及扎波羅熱州撤走，仍有約15.2萬敵軍留在兩州準備防守。他稱，俄軍以撤走兩州平民掩飾反間諜及過濾行動，驅逐親烏克蘭平民防止有人目睹戰鬥準備情形，並避免出現反抗運動。

切爾尼亞克指控俄軍強行疏散兩州平民，包括扎波羅熱核電廠職員。他聲稱，俄軍告訴被迫合作或有意識為他們工作的烏克蘭人，指敵對行動即將開始，所在地方很快受到砲擊和轟炸，說服他們離開及繼續合作。

綜合法新社與路透報導，烏軍表示「俄軍從不同方向發動了幾波飛彈空襲，一共發射30枚海、空、陸基巡弋飛彈」，烏克蘭防空系統「摧毀29枚巡弋飛彈」，但俄軍飛彈空襲南部城市敖德薩（Odesa）時造成1人喪命。烏軍另擊落2架伊朗製的見證者（Shahed）無人機以及2架無人偵察機。

這是俄軍本月對烏克蘭首都基輔展開的第9次攻勢，基輔上空黑煙瀰漫。官員指出，俄軍飛彈被防空系統擊落後，散落的飛彈碎片在基輔東區引發火災，造成輕微損害，所幸基輔沒有人員傷亡。

烏東巴赫姆特戰鬥持續，烏克蘭國防部副部長坦言，烏俄兩軍都在當地取得進展。烏軍聲稱從俄軍手中，奪回巴赫姆特周圍大片地區。瓦格納傭兵集團負責人則說，瓦格納在當地推進了260公尺。烏軍表示，俄軍向巴赫姆特發射了S300飛彈，西部一個村莊遭到猛烈砲轟。

此外，英國廣播公司BBC報導，俄羅斯砲擊赫爾松地區的一個村莊，至少有8人喪生17人受傷，俄烏雙方都指責對方攻擊平民區，而喪生的平民中也包括兒童。

一名烏克蘭軍人準備在巴赫姆特市附近前線，發射迫擊砲。（路透）
一名烏克蘭軍人準備在巴赫姆特市附近前線，發射迫擊砲。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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