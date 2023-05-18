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澤倫斯基會見中國特使李輝 烏外長：絕不接受割讓領土提議

記者陳宥菘／即時報導
中國政府歐亞事務特別代表李輝16、17日到訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會見，並與烏克蘭外長庫列巴等政府官員舉行會談。（取自烏克蘭外交部官網）
中國政府歐亞事務特別代表李輝16、17日到訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會見，並與烏克蘭外長庫列巴等政府官員舉行會談。（取自烏克蘭外交部官網）

據中國外交部18日消息，中國政府歐亞事務特別代表李輝16、17日到訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會見。李輝還與總統辦公廳主任葉爾馬克、烏克蘭外長庫列巴、基礎設施部、能源部、國防部等部門負責人會見。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。

會談中，李輝闡述了中國關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，並指出，習近平提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。他強調，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。

李輝表示，中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。他承諾，中方一直以自己的方式為緩解烏人道局勢發揮建設性作用，將繼續向烏提供力所能及的幫助。

針對李輝到訪，烏方表示，很高興在兩國元首通話後不久，特別代表李輝便訪烏。烏方指出，重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用，並歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。

據烏克蘭外交部消息，在李輝與庫列巴會談間，庫列巴向李輝表明了烏克蘭的原則，須以尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，恢復穩定和公正和平的原則。庫列巴強調，烏克蘭不接受任何涉及喪失其領土或凍結衝突的提議。

在中烏關係方面，雙方一致認為，不久前習近平與澤倫斯基的通話，為兩國關係發展指明了方向。兩國應共同努力，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，把兩國互利合作持續向前推進。烏方還表示，始終奉行一個中國原則，願與中方共同努力，推動烏中關係不斷取得新的更大發展。

雙方還討論了中烏雙邊關係發展的長遠前景，並同意就雙邊和國際議程中的關鍵問題加強對話。

烏克蘭 澤倫斯基 習近平

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