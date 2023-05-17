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基輔稱1夜擊落俄6枚極音速飛彈 美援愛國者建功？

中央社基輔17日綜合外電報導
「匕首」極音速飛彈的殘骸部件。（路透）
「匕首」極音速飛彈的殘骸部件。（路透）

基輔16日表示，烏克蘭軍方在一個晚上擊落6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。這對過去宣稱「匕首」極音速飛彈是幾乎無法攔截超級武器的莫斯科來說，無疑是一大挫敗。

路透報導，目前還不清楚，基輔出動哪套防空系統擊落俄極音速飛彈，但美國軍方上週證實烏克蘭使用美製愛國者防空飛彈系統擊落一枚「匕首」極音速飛彈。

以下是路透彙整的愛國者防空飛彈系統介紹：

● 愛國者防空飛彈系統是什麼？

愛國者（Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, PATRIOT）防空飛彈系統，是雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）製造生產的戰區地對空飛彈防禦系統，被認為是美國最先進的防空系統之一。

愛國者防空飛彈系統在1991年波斯灣戰爭中首次使用，以保護沙烏地阿拉伯、科威特和以色列，之後2003年美國入侵伊拉克期間也使用。

● 愛國者防空飛彈系統能否擊落極音速飛彈？

愛國者防空飛彈系統的設計是在極音速（hypersonic）武器應用在戰場 之前，雷神公司尚未公開表示，這套系統可以有效防禦以極音速飛行的飛彈。「極音速飛彈」通常指飛行速度超過5倍音速的飛彈。

美國雖表示愛國者防空飛彈系統上週擊落「匕首」極音速飛彈，但目前仍不清楚這枚飛彈當時是否以極音速的速度飛行。

俄羅斯的「匕首」飛彈速度可高達時速1萬2350公里，但華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）2022年3月的報告中指出，俄羅斯將匕首稱為「極音速飛彈」有點誤導，因為幾乎所有彈道飛彈在飛行的某個時間點，速度會達到極音速（5倍音速以上）。

● 愛國者防空飛彈系統如何運作？

愛國者防空飛彈系統是機動系統，通常包括威力強大的雷達、控制台、發電機和發射台，以及其他支援車輛。

這套系統有不同的性能，視發射的攔截彈而定。

早期的攔截彈PAC-2裝備了高爆破片彈頭，PAC-3家族則使用更先進的直接碰撞擊殺技術。

目前還不清楚烏克蘭使用哪一型愛國者防空飛彈系統，但可能至少是較新的PAC-3 CRI防空飛彈。

北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization）2015年表示，這套系統的雷達偵測範圍超過150公里。

● 愛國者防空飛彈系統造價超過10億美元

根據戰略暨國際研究中心，新生產的一套愛國者防空飛彈系統造價超過10億美元，其中系統4億美元，攔截彈則達6億9000萬美元。

● 愛國者防空飛彈系統如何協助烏克蘭？

基輔表示，烏克蘭需要更多防空系統保衛家園，對抗俄軍的飛彈和無人機攻擊。

美國也提供烏克蘭2套NASAMS防空飛彈系統。

愛國者防空飛彈系統設計的目標是攔截飛機和彈道飛彈等，也可以擊落俄羅斯經常出動的自殺式無人機，但動用防空系統摧毀造價僅數千美元的無人機，代價未免太高。

● 愛國者防空飛彈系統的普遍程度？

雷神生產超過240套愛國者防空飛彈系統，包括美國在內，目前有18個國家擁有這套系統。

根據雷神資料，自2015年以來，愛國者防空飛彈系統已經在戰鬥中攔截超過150枚彈道飛彈。

極音速飛彈 烏克蘭 俄羅斯

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