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莫斯科指擊中愛國者系統 基輔稱仍持續服役

中央社基輔17日綜合外電報導
圖為美軍的愛國者飛彈。（美聯社）
圖為美軍的愛國者飛彈。（美聯社）

莫斯科昨天聲稱俄軍「匕首」極音速飛彈，擊中美國軍援烏克蘭的愛國者防空系統；基輔今天強調愛國者目前持續服役中。

法新社報導，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）說：「毋需擔心，愛國者一切安好。」他拒絕透露愛國者飛彈防禦系統是否受損。

伊格納特還說：「愛國者現在服役中，一切無恙。」

路透社報導，他告訴烏克蘭電視台，「我要說的是，別擔憂愛國者的命運」，他排除俄「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈擊中愛國者系統的可能性。

「使用某種「匕首」（極音速飛彈）摧毀愛國者系統，這不可能。他們宣稱的一切，可以留在他們的宣傳檔案內。」

基輔今年4月收到首批美製愛國者地對空飛彈系統。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員消息報導稱，俄羅斯昨天清晨發射飛彈攻擊基輔，美製愛國者防空系統可能已受損。

俄羅斯國防部昨天表示，俄軍發射「匕首」擊中基輔的愛國者飛彈系統。

基輔則宣稱烏軍防空系統擊落6枚俄羅斯極音速飛彈，但遭到俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）駁斥。

「匕首」極音速飛彈是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2018年公布的「下一世代」武器之一，當時普亭宣稱匕首飛彈不會被世界上任何防空系統擊落。

極音速飛彈 俄羅斯 烏克蘭

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