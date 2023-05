把握前所未有機遇 CIA上俄羅斯人愛用社群媒體 發影片招間諜

美國中央情報局(CIA )推出了一項新的行動,15日上網發布了製作精良的電影式招募影像,目的是把握住美方情報官員所認為的「前所未有」機遇,說服對俄烏戰爭及國內生活心懷不滿的俄羅斯 人分享他們的秘密。

CNN報導,此次招募活動包括在社群媒體 「紙飛機」開設新的CIA頻道。「紙飛機」在俄羅斯非常流行,也是未經篩選的新聞來源。CIA在「紙飛機」首先發布了影片,結尾則附上了如何跟CIA匿名與安全取得聯繫的指示。

影片來源:YouTube

這隻影像同時發布到CIA的其他社群媒體平台,包括YouTube、推特、Instagram和臉書。參與該計畫的CIA官員表示,俄羅斯入侵烏克蘭帶來了一個歷史性的機會,「讓俄羅斯人來找我們,提供美國需要的訊息」。

在這項行動登場之前,CIA已在俄烏戰爭開始後進行了前次的招募活動。據稱該項行動成功了,「接觸進來了」。一位官員表示,他們希望在敏感領域工作並能夠接觸到寶貴訊息的俄羅斯人現在聽到的訊息是,「我們理解你,或許比你想的更好。我們想要用俄羅斯人自己的語言跟他們傳達,我們知道他們正在經歷些什麼」。

該官員堅持影像「絕對沒有」打算要在廣大民眾間煽動或助長動亂,而是瞄準了可能在觀望的人士,並「揭開」聯繫CIA的程序。影片並未提到在民間仍享有高度支持的普亭總統,甚至沒有提到俄烏戰爭,部分原因在於這會是「多餘」內容,同時也因為他們認為影片汲取了「歷久彌新」的主題,即長久以來說服心懷不滿的俄羅斯人跟CIA聯絡。

其中一位官員說,「烏克蘭是首要考慮,但這多多少少是更大事件的徵兆,俄羅斯境內總有一些人認同我們在這裡必須說的事情」。

