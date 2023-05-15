近6個月來首次實質進展 烏克蘭軍方在巴赫姆特逼退俄軍

烏克蘭15日為其在六個月內首次取得的實質性戰場進展而慶祝，同時總統澤倫斯基也在英國獲得購買新型遠程無人機的承諾。(美聯社)

烏克蘭 15日為其在6個月內首次取得的實質性戰場進展而慶祝，同時總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）也在英國 獲得武器援助的承諾。

路透報導，烏克蘭軍隊自上周以來已開始將俄羅斯軍隊逼退回巴赫姆特市（Bakhmut）及其周邊地區，這是自去年11月奪回南部城市赫爾松（Kherson）以來的首次重大進攻行動。

烏軍地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在Telegram上的一份聲明中指出「我方部隊沿著巴赫姆特方向的推進是保衛巴赫姆特進攻行動的首次成功」，並稱「過去幾天表明即使在如此極端困難的條件下，我們也可以推進並消滅敵人，我們正在用比敵人更少的資源進行戰鬥」。

巴赫姆特之戰已成為這場戰爭中最長、最血腥的一役，在過去半年裡，基輔當局在莫斯科展開攻勢的同時採取防禦、派遣數十萬預備役軍人和僱傭軍參加歐洲自第二次世界大戰以來最血腥的地面戰鬥。

基輔當局現正準備使用2023年初以來西方國家派遣的數百輛新坦克和裝甲車進行反攻，旨在奪回莫斯科當局聲稱吞併的烏克蘭領土。澤倫斯基15日在倫敦會見英國首相蘇納克（Rishi Sunak），他過去三天分別出訪羅馬、柏林和巴黎，沿途獲得重要的武器援助承諾。

英國上周成為第一個向烏克蘭提供遠程巡航飛彈的西方國家，在澤倫斯基訪問後更承諾提供遠程攻擊型無人機。