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馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

會德總理 澤倫斯基喊話：西方幫助下「今年底前能擊敗俄國」

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪問德國與德國總理蕭茲（右）召開記者會。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪問德國與德國總理蕭茲（右）召開記者會。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基在訪問德國期間表示「在西方國家幫助下，烏克蘭可以在今年年底之前擊敗俄羅斯」，同時感謝德國在軍事和經濟上的「大力支持」。

衛報報導，澤倫斯基此行是自俄國入侵以來首次訪問柏林，他與總理蕭茲會面後表示「德國是僅次於美國的第2大捐助國」，蕭茲領導的聯合政府還宣布一項新援助計畫，其中包括更多豹式坦克、裝甲步兵戰車和4個新防空系統，

當被問及基輔現在是否有足夠武器來發動期待已久的反攻時，澤倫斯基開玩笑稱「這還需要去他國訪問一次，如此一來就夠了」。烏軍本周在烏東前線巴赫穆特周圍順利推進，澤連斯基提到「勝利完全是有可能的，今年我們已經可以讓侵略者的失敗不可逆」，更稱讚德國是「真正且可靠的盟友」。

在此之前，澤倫斯基與德國的雙邊關係較不穩定，更曾指責蕭茲在武器的供應問題上「猶豫不決」，不過在14日的記者會上，蕭茲表示完全支持基輔當局，且毫不含糊地將俄國發動的戰爭描述為「威脅整個歐洲和平的帝國進攻」，除了強調「俄國必須撤軍」外，還提到「柏林支持烏克蘭政府拒絕接受莫斯科當局要求的任何結束衝突的協議」。

美國智庫戰爭研究所說，烏克蘭軍隊收復巴赫穆特兩側陣地，這一進展緩解通往該市的一條重要補給道路受到的壓力。目前尚不清楚烏克蘭的反攻何時發動，澤倫斯基上周表示「如果要避免大量人員傷亡，則需要更多時間」，並補充說「西方承諾的一些重型武器尚未抵達」。 

澤倫斯基 烏克蘭 德國

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