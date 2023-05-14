德提供最大軍援29.7億新武器 烏：俄注定輸

在俄羅斯入侵烏克蘭期間，在西部大城利沃夫市（Lviv）一名烏克蘭男子坐在描繪俄羅斯總統普亭肖像附近的長凳上。（Getty Images）

德國 國防部13日宣布，德國正準備向烏克蘭 提供價值27億歐元（約29.7億美元）的新一批武器援助。這是自俄羅斯 去年入侵烏國以來，德國對烏國的最大援助。對此，基輔表示，這將是俄羅斯輸掉對烏克蘭侵略戰爭的另一個跡象。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)同日表示，歐盟必須加快向烏克蘭供應彈藥，因為每天僅在烏克蘭東部的巴赫姆特(Bakhmut)地區就需要1000枚砲彈。

據央廣報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示，「各國宣布為烏克蘭提供大規模國防援助計畫。」他接著說，軍事援助顯示俄羅斯「注定要輸，並坐在歷史恥辱的長凳上」。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「我們都希望儘快結束這場可怕且非法的戰爭…但不幸的是，這還無法預見。因此，只要有需要，德國將竭盡所能地提供幫助。」這顯示在俄羅斯入侵後，柏林將持續認真對基輔提供軍事援助。

這將是俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，德國對烏克蘭提供的最大規模軍援計畫。據德國明鏡週刊報導，德國將對烏克蘭提供的武器，包括20輛黄鼠狼(Marder)裝甲步兵戰車、30輛豹式1型坦克(Leopard 1 tanks)坦克、15輛獵豹式(Gepard)防空戰車、200架偵察無人機、另外還有4套IRIS-T SLM防空系統。

報導並指軍援烏克蘭的武器系統包括彈藥、附加火砲彈藥和200多輛裝甲戰鬥和後勤車輛。

另外，俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭武裝部隊近期發起反攻，推特流出一段影片，影片中烏克蘭武裝部隊步兵配合戰車攻占俄軍戰壕，最後一名俄軍被俘虜前舉槍自戕。

另據路透報導，俄羅斯社群媒體13日出現的影片顯示，有架直升機似乎在毗鄰烏克蘭的布良斯克州（Bryansk）上空遭到擊落。另根據俄媒報導與影片，一架SU-34戰鬥轟炸機同樣墜毀在布良斯克州墜毀。