我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

德提供最大軍援29.7億新武器 烏：俄注定輸

編譯中心／綜合13日電
在俄羅斯入侵烏克蘭期間，在西部大城利沃夫市（Lviv）一名烏克蘭男子坐在描繪俄羅斯總統普亭肖像附近的長凳上。（Getty Images）
在俄羅斯入侵烏克蘭期間，在西部大城利沃夫市（Lviv）一名烏克蘭男子坐在描繪俄羅斯總統普亭肖像附近的長凳上。（Getty Images）

德國國防部13日宣布，德國正準備向烏克蘭提供價值27億歐元（約29.7億美元）的新一批武器援助。這是自俄羅斯去年入侵烏國以來，德國對烏國的最大援助。對此，基輔表示，這將是俄羅斯輸掉對烏克蘭侵略戰爭的另一個跡象。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)同日表示，歐盟必須加快向烏克蘭供應彈藥，因為每天僅在烏克蘭東部的巴赫姆特(Bakhmut)地區就需要1000枚砲彈。

據央廣報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示，「各國宣布為烏克蘭提供大規模國防援助計畫。」他接著說，軍事援助顯示俄羅斯「注定要輸，並坐在歷史恥辱的長凳上」。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「我們都希望儘快結束這場可怕且非法的戰爭…但不幸的是，這還無法預見。因此，只要有需要，德國將竭盡所能地提供幫助。」這顯示在俄羅斯入侵後，柏林將持續認真對基輔提供軍事援助。

這將是俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，德國對烏克蘭提供的最大規模軍援計畫。據德國明鏡週刊報導，德國將對烏克蘭提供的武器，包括20輛黄鼠狼(Marder)裝甲步兵戰車、30輛豹式1型坦克(Leopard 1 tanks)坦克、15輛獵豹式(Gepard)防空戰車、200架偵察無人機、另外還有4套IRIS-T SLM防空系統。

報導並指軍援烏克蘭的武器系統包括彈藥、附加火砲彈藥和200多輛裝甲戰鬥和後勤車輛。

另外，俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭武裝部隊近期發起反攻，推特流出一段影片，影片中烏克蘭武裝部隊步兵配合戰車攻占俄軍戰壕，最後一名俄軍被俘虜前舉槍自戕。

另據路透報導，俄羅斯社群媒體13日出現的影片顯示，有架直升機似乎在毗鄰烏克蘭的布良斯克州（Bryansk）上空遭到擊落。另根據俄媒報導與影片，一架SU-34戰鬥轟炸機同樣墜毀在布良斯克州墜毀。

根據塔斯社短訊，緊急勤務部門的消息人士告知一架直升機在布良斯克州著火墜毀，「一架直升機在克林齊市（Klintsy）墜毀，「根據初步數據，原因是引擎起火。直升機的殘骸此刻已經尋獲，由於事故引發了火災，很快就被撲滅了」，並指有2人死亡。

德國國防部宣布準備向烏克蘭提供價值27億歐元的新一批武器援助，包括30輛豹式（L...
德國國防部宣布準備向烏克蘭提供價值27億歐元的新一批武器援助，包括30輛豹式（Leopard）戰車。（美聯社）

烏克蘭 德國 俄羅斯

上一則

G7即將登場 美航艦尼米茲號隔9年再泊長崎

延伸閱讀

俄媒：4架俄羅斯軍機在烏克蘭邊境附近遭擊落

俄媒：4架俄羅斯軍機在烏克蘭邊境附近遭擊落
毗鄰俄烏邊境 俄一直升機疑遭擊落、另有一轟炸機墜毀

毗鄰俄烏邊境 俄一直升機疑遭擊落、另有一轟炸機墜毀
南非蘭德貶至歷史新低 原因竟是遭美指控軍援俄羅斯？

南非蘭德貶至歷史新低 原因竟是遭美指控軍援俄羅斯？
瑞典電池商Northvolt 砸88億美元赴德建廠

瑞典電池商Northvolt 砸88億美元赴德建廠

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作