澤倫斯基訪羅馬 義大利承諾挺烏

烏克蘭總統澤倫斯基（右）抵達梵蒂岡，拜會教宗方濟各（左）。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基 13日造訪義大利 首都羅馬，展開自俄烏戰爭爆發以來首次訪義行程。義大利領袖承諾全力提供烏克蘭軍事和財務支持，並且重申支持烏克蘭加入歐盟。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先後在羅馬會見了義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）及總理梅洛尼（Giorgia Meloni），之後前往梵蒂岡會晤天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

據報導，馬達雷拉及梅洛尼都重申，義大利將在短期及長期提供烏克蘭軍事、財務、人道及重建援助方面的全力支持。

梅洛尼在會見澤倫斯基後召開記者會，譴責俄羅斯進行「殘暴及非正義侵略」，承諾義大利將盡其所能支持烏克蘭，並且呼籲俄國立即撤軍。她強調，義大利支持烏克蘭加入歐盟（EU），並與北大西洋公約組織（NATO）「強化」夥伴關係。

此外，澤倫斯基與教宗交談了40分鐘，並致贈一件烏克蘭士兵使用過、後來畫上聖母像的防彈背心給教宗。據梵蒂岡在兩人會後發布的聲明，他們討論了「戰爭造成的烏克蘭人道主義和政治局勢」相關問題，但聲明並未直接點名俄羅斯。

聲明還稱，「雙方一致同意，需要持續展開人道主義行動，以支持民眾。教宗特別強調，目前迫切需要對最脆弱的人們與衝突的無辜受害者提供人道援助。」

澤倫斯基也在社群媒體發文指出，「我非常感謝教宗對數以百萬計烏克蘭人悲劇的關心」。他也說，雙方討論到被送到俄羅斯的「數萬名兒童」的命運。