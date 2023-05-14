我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

澤倫斯基訪羅馬 義大利承諾挺烏

編譯中心／綜合13日電
烏克蘭總統澤倫斯基（右）抵達梵蒂岡，拜會教宗方濟各（左）。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）抵達梵蒂岡，拜會教宗方濟各（左）。（Getty Images）

烏克蘭總統澤倫斯基13日造訪義大利首都羅馬，展開自俄烏戰爭爆發以來首次訪義行程。義大利領袖承諾全力提供烏克蘭軍事和財務支持，並且重申支持烏克蘭加入歐盟。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先後在羅馬會見了義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）及總理梅洛尼（Giorgia Meloni），之後前往梵蒂岡會晤天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

據報導，馬達雷拉及梅洛尼都重申，義大利將在短期及長期提供烏克蘭軍事、財務、人道及重建援助方面的全力支持。

梅洛尼在會見澤倫斯基後召開記者會，譴責俄羅斯進行「殘暴及非正義侵略」，承諾義大利將盡其所能支持烏克蘭，並且呼籲俄國立即撤軍。她強調，義大利支持烏克蘭加入歐盟（EU），並與北大西洋公約組織（NATO）「強化」夥伴關係。

此外，澤倫斯基與教宗交談了40分鐘，並致贈一件烏克蘭士兵使用過、後來畫上聖母像的防彈背心給教宗。據梵蒂岡在兩人會後發布的聲明，他們討論了「戰爭造成的烏克蘭人道主義和政治局勢」相關問題，但聲明並未直接點名俄羅斯。

聲明還稱，「雙方一致同意，需要持續展開人道主義行動，以支持民眾。教宗特別強調，目前迫切需要對最脆弱的人們與衝突的無辜受害者提供人道援助。」

澤倫斯基也在社群媒體發文指出，「我非常感謝教宗對數以百萬計烏克蘭人悲劇的關心」。他也說，雙方討論到被送到俄羅斯的「數萬名兒童」的命運。

烏克蘭 義大利 澤倫斯基

上一則

土耳其總統掌權20年 2大原因連任告急

下一則

G7即將登場 美航艦尼米茲號隔9年再泊長崎

延伸閱讀

美密件揭澤倫斯基「攻擊另一面」渴望用長程飛彈炸俄境內

美密件揭澤倫斯基「攻擊另一面」渴望用長程飛彈炸俄境內
澤倫斯基：烏很快展開反攻 美官員：反攻行動開始成型

澤倫斯基：烏很快展開反攻 美官員：反攻行動開始成型
烏克蘭軍隊乘勝追擊 兵分兩路推進巴赫姆特

烏克蘭軍隊乘勝追擊 兵分兩路推進巴赫姆特
澤倫斯基會晤教宗方濟各 討論烏克蘭人道需求

澤倫斯基會晤教宗方濟各 討論烏克蘭人道需求

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作