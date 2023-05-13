我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

俄極音速飛彈炸「美製愛國者」 美官員曝：反被烏軍用愛國者攔截

編譯周辰陽／即時報導
2位美國官員告訴CNN，俄羅斯日前試圖用極音速飛彈摧毀烏克蘭境內的美製愛國者防空系統，但烏軍反過來使用愛國者系統攔截了那枚飛彈。資料照片。（歐新社）
2位美國官員告訴CNN，俄羅斯日前試圖用極音速飛彈摧毀烏克蘭境內的美製愛國者防空系統，但烏軍反過來使用愛國者系統攔截了那枚飛彈。資料照片。（歐新社）

烏克蘭空軍日前宣稱，他們利用美製愛國者防空系統，在首都基輔上空擊落了一枚俄羅斯極音速飛彈。2位美國官員告訴CNN，俄羅斯會發射極音速飛彈，目的是要試圖摧毀烏克蘭境內的愛國者防空系統。

根據CNN在12日發布的報導，透露消息的官員們表示，俄方此次攻擊失敗了，烏軍則反過來使用愛國者系統攔截了那枚飛彈，也標誌著愛國者防空系統送抵烏克蘭僅僅幾周時間，就出現了第一個已知的成功運用案例。

一位官員表示，烏克蘭防空部隊從愛國者系統發射多枚飛彈，在不同的角度攔截俄軍的極音速飛彈，證明了烏軍這麼快就變得善於運用這款強大的系統。美方官員還認為，俄軍捕捉到了愛國者系統發出的訊號，讓他們能夠用「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈進行鎖定。

不同於烏克蘭取得的一些短程防空系統具備機動能力而難以瞄準，大型的愛國者是固定式系統，讓俄軍有可能隨著時間推移鎖定位置。美方官員表示，有一些方法可以在某種程度上偽裝愛國者系統的雷達訊號，但俄軍顯然能夠找出駐紮在基輔市郊的愛國者系統大概位置。

烏克蘭 極音速飛彈 俄羅斯

上一則

歷經數日司法糾紛 巴基斯坦前總理獲保釋返家

延伸閱讀

反對派指控普亭操弄土耳其大選 厄多安駁斥

反對派指控普亭操弄土耳其大選 厄多安駁斥
烏克蘭反攻迅速？美智庫：俄國恐慌加劇

烏克蘭反攻迅速？美智庫：俄國恐慌加劇
俄羅斯Mi-28直升機墜毀克里米亞 2飛行員喪生

俄羅斯Mi-28直升機墜毀克里米亞 2飛行員喪生
俄軍認「撤至巴赫穆特以北」 瓦格納首腦批潰敗

俄軍認「撤至巴赫穆特以北」 瓦格納首腦批潰敗

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了