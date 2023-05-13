俄極音速飛彈炸「美製愛國者」 美官員曝：反被烏軍用愛國者攔截
烏克蘭空軍日前宣稱，他們利用美製愛國者防空系統，在首都基輔上空擊落了一枚俄羅斯的極音速飛彈。2位美國官員告訴CNN，俄羅斯會發射極音速飛彈，目的是要試圖摧毀烏克蘭境內的愛國者防空系統。
根據CNN在12日發布的報導，透露消息的官員們表示，俄方此次攻擊失敗了，烏軍則反過來使用愛國者系統攔截了那枚飛彈，也標誌著愛國者防空系統送抵烏克蘭僅僅幾周時間，就出現了第一個已知的成功運用案例。
一位官員表示，烏克蘭防空部隊從愛國者系統發射多枚飛彈，在不同的角度攔截俄軍的極音速飛彈，證明了烏軍這麼快就變得善於運用這款強大的系統。美方官員還認為，俄軍捕捉到了愛國者系統發出的訊號，讓他們能夠用「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈進行鎖定。
不同於烏克蘭取得的一些短程防空系統具備機動能力而難以瞄準，大型的愛國者是固定式系統，讓俄軍有可能隨著時間推移鎖定位置。美方官員表示，有一些方法可以在某種程度上偽裝愛國者系統的雷達訊號，但俄軍顯然能夠找出駐紮在基輔市郊的愛國者系統大概位置。
Russia tried to destroy a US-made Patriot air defense system in Ukraine last week with a hypersonic missile, two US officials said. https://t.co/LQ9gIWkMRn— CNN International (@cnni) May 12, 2023
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