俄極音速飛彈炸「美製愛國者」 美官員曝：反被烏軍用愛國者攔截

烏克蘭 空軍日前宣稱,他們利用美製愛國者防空系統,在首都基輔上空擊落了一枚俄羅斯 的極音速飛彈 。2位美國官員告訴CNN,俄羅斯會發射極音速飛彈,目的是要試圖摧毀烏克蘭境內的愛國者防空系統。

根據CNN在12日發布的報導,透露消息的官員們表示,俄方此次攻擊失敗了,烏軍則反過來使用愛國者系統攔截了那枚飛彈,也標誌著愛國者防空系統送抵烏克蘭僅僅幾周時間,就出現了第一個已知的成功運用案例。

一位官員表示,烏克蘭防空部隊從愛國者系統發射多枚飛彈,在不同的角度攔截俄軍的極音速飛彈,證明了烏軍這麼快就變得善於運用這款強大的系統。美方官員還認為,俄軍捕捉到了愛國者系統發出的訊號,讓他們能夠用「匕首」(Kinzhal)極音速飛彈進行鎖定。

不同於烏克蘭取得的一些短程防空系統具備機動能力而難以瞄準,大型的愛國者是固定式系統,讓俄軍有可能隨著時間推移鎖定位置。美方官員表示,有一些方法可以在某種程度上偽裝愛國者系統的雷達訊號,但俄軍顯然能夠找出駐紮在基輔市郊的愛國者系統大概位置。

