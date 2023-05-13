俄極音速飛彈炸「美製愛國者」 美官員曝：反被烏軍用愛國者攔截

2位美國官員告訴CNN，俄羅斯日前試圖用極音速飛彈摧毀烏克蘭境內的美製愛國者防空系統，但烏軍反過來使用愛國者系統攔截了那枚飛彈。資料照片。（歐新社）

烏克蘭 空軍日前宣稱，他們利用美製愛國者防空系統，在首都基輔上空擊落了一枚俄羅斯 的極音速飛彈 。2位美國官員告訴CNN，俄羅斯會發射極音速飛彈，目的是要試圖摧毀烏克蘭境內的愛國者防空系統。

根據CNN在12日發布的報導，透露消息的官員們表示，俄方此次攻擊失敗了，烏軍則反過來使用愛國者系統攔截了那枚飛彈，也標誌著愛國者防空系統送抵烏克蘭僅僅幾周時間，就出現了第一個已知的成功運用案例。

一位官員表示，烏克蘭防空部隊從愛國者系統發射多枚飛彈，在不同的角度攔截俄軍的極音速飛彈，證明了烏軍這麼快就變得善於運用這款強大的系統。美方官員還認為，俄軍捕捉到了愛國者系統發出的訊號，讓他們能夠用「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈進行鎖定。

不同於烏克蘭取得的一些短程防空系統具備機動能力而難以瞄準，大型的愛國者是固定式系統，讓俄軍有可能隨著時間推移鎖定位置。美方官員表示，有一些方法可以在某種程度上偽裝愛國者系統的雷達訊號，但俄軍顯然能夠找出駐紮在基輔市郊的愛國者系統大概位置。